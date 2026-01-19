等垃圾車把別人的貓飼料碗全丟了 男子被判刑

男子等垃圾車時，把別人10個貓飼料碗一併丟進垃圾車，主人報案抓賊，丟碗男被南投地院依毀損他人物品罪名判拘役15日。（記者陳鳳麗攝）

南投廖姓男子站在別人家門口，等垃圾車來收垃圾，看到地上有10個裡面還有飼料的貓飼料碗，當垃圾丟進垃圾車，飼料碗主人發現東西全不見，憤而報案抓小偷，警察查出是廖男所為，但他不是偷走而是當垃圾丟，南投地院法官以毀損他人物品罪，判處拘役15日，若易科罰金折合1.5萬元。

南投市廖姓男子去年8月24日傍晚6時許，將家中垃圾打包好，拿到住處外等垃圾車，其等待的地點是附近住戶的門口，等待時間看到地上放著10個貓飼料碗，裡面還有飼料，就把這些碗和飼料當垃圾集中，垃圾車ㄧ來，丟自家垃圾之外，也把這些碗和飼料丟進垃圾車。

貓飼料碗的主人後來發現飼料碗全部不見，氣到派出所報案，警方經調閱附近監視器，查出是廖男把飼料碗連同飼料當垃圾丟了，而廖男也坦承是他丟的，但他認為當時是為了環境清潔才清理丟棄。

南投地院法官審酌廖男並無犯罪前科，但他沒有先與所有人溝通，直接毀損告訴人所有裝有貓飼料的飼料碗10個而受有財產上損害，所為實屬不該。因廖男迄未能與告訴人和解或調解並賠償，因此以毀損他人物品罪，判處拘役15日，若易科罰金折合1萬5000元。

