4度酒駕罰不怕！苗栗男再犯 法官判關9個月「好好反省」

苗栗一名邱姓男子，曾4度因酒駕案件經法院判刑，他去年10月間又酒後騎機車上路，因未依規定兩段式左轉被警攔查，並被測得酒精呼氣值高達1.12mg/L。苗栗地方法院審理，判他9個月徒刑，要他在牢裡好好反省。

邱男於去年10月11日凌晨3點許，在苗栗縣竹南鎮住處內飲用酒類後，於4點許騎機車出門，在竹南鎮環市路3段與博愛街口因未依規定兩段式左轉為警攔查。經警方實施酒測，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升1.12毫克，被依法送辦。

法官訓斥，酒駕造成死傷的案件一再發生，政府與社會多年來不斷宣導「酒後不開車」，也多次修法加重刑責，邱男不可能不知道酒駕的危險性。但邱男仍在身體受如此高的酒精濃度下、反應與判斷力明顯受影響的情況下，深夜騎機車行駛在道路上，完全無視自己與其他用路人的生命與安全，行為相當不當。

法官復考量邱男另曾4度因酒駕案件經法院為科刑判決，可見素行非佳，且未能確實省思飲酒後駕車行為所衍生之高度潛在危險性，並足認過往其犯酒駕案件經法院所處之刑，顯無從對其發揮矯正策勵之效果，認為其必要處以較長時間之徒刑。

