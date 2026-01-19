為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    4度酒駕罰不怕！苗栗男再犯 法官判關9個月「好好反省」

    2026/01/19 08:24 記者彭健禮／苗栗報導
    邱男第5度酒駕被抓，苗栗地方法院判他9個月徒刑，要他在牢裡好好反省。（資料照）

    邱男第5度酒駕被抓，苗栗地方法院判他9個月徒刑，要他在牢裡好好反省。（資料照）

    苗栗一名邱姓男子，曾4度因酒駕案件經法院判刑，他去年10月間又酒後騎機車上路，因未依規定兩段式左轉被警攔查，並被測得酒精呼氣值高達1.12mg/L。苗栗地方法院審理，判他9個月徒刑，要他在牢裡好好反省。

    邱男於去年10月11日凌晨3點許，在苗栗縣竹南鎮住處內飲用酒類後，於4點許騎機車出門，在竹南鎮環市路3段與博愛街口因未依規定兩段式左轉為警攔查。經警方實施酒測，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升1.12毫克，被依法送辦。

    法官訓斥，酒駕造成死傷的案件一再發生，政府與社會多年來不斷宣導「酒後不開車」，也多次修法加重刑責，邱男不可能不知道酒駕的危險性。但邱男仍在身體受如此高的酒精濃度下、反應與判斷力明顯受影響的情況下，深夜騎機車行駛在道路上，完全無視自己與其他用路人的生命與安全，行為相當不當。

    法官復考量邱男另曾4度因酒駕案件經法院為科刑判決，可見素行非佳，且未能確實省思飲酒後駕車行為所衍生之高度潛在危險性，並足認過往其犯酒駕案件經法院所處之刑，顯無從對其發揮矯正策勵之效果，認為其必要處以較長時間之徒刑。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播