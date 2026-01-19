為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    彰縣女警遭爆「住進」所長寢室 鹿港分局：觀感不佳擬處分

    2026/01/19 08:08 記者湯世名／彰化報導
    鹿港警分局遭爆女警住進所長寢室，分局啟動調查中。（翻攝鹿港分局臉書）

    鹿港警分局遭爆女警住進所長寢室，分局啟動調查中。（翻攝鹿港分局臉書）

    彰化縣警察局鹿港分局某所長遭爆料，有女警隨意出入所長寢室且還住在裡面，女警隨意出入造成基層同仁很大的困擾，鹿港分局對此回應指出，所長與女警是男女朋友關係，2人交往多年已論及婚嫁，但女警進出所長寢室確實觀感不佳，除了將予以告誡，並將在調查清楚後決定是否給予處分。

    有基層員警在臉書社團《靠北police》爆料指出，大佛縣（彰化縣）警察局媽祖（指鹿港）分局某女警，為何可以隨意出入所長寢室又住在裡面，二組、督察科不介入處理嗎？所長寢室跟同仁寢室在同樓層，女警這樣出入，真的造成他們很大困擾。

    有人留言指出，女警難道沒有自己的寢室嗎？還有人說會不會有什麼案件需要深入調查？警局女警的醜聞不斷發生，警紀堪慮；不過也有人認為，雙方已婚的話記得通知雙方的家屬，但若雙方未婚，是不是爆料者想追追不到？還有人說可能只是去借廁所。另外也有人認為男未婚女未嫁，爆料者心態可議。

    鹿港警分局對此表示，據了解，這名所長與女警已交往多年，女警是內勤工作，雙方都已見過彼此家屬並論及婚嫁，並無違法問題，不過女警進出所長寢室的確造成外界觀感不佳，他們將對所長告誡嚴禁再犯，並將在調查清楚後決定是否給予處分。

