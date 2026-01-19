揪團赴中旅遊介選 統一聯盟黨2幹部判4年半定讞將入監

統一聯盟黨屏東分會長張存逢等2人，受國台辦指示，涉嫌介入國內大選，不服高雄高分院判刑，上訴被駁回，全案落幕。（記者鮑建信攝）

「統一聯盟黨」屏東分會長張存逢、總幹事黃榮德涉嫌受中國國台辦指示介入國內總統、立委選舉，被高等法院高雄分院依違反正副總統選罷法、反滲透法，各判處徒刑4年半，褫奪公權2年，2人不服上訴被駁回，即將入監服刑。

屏東地檢署指出，被告張存逢、黃榮德分別為「統一聯盟黨」屏東分會長和總幹事。2024年9月及10月間，2人接受國台辦官員請託，招募民眾前往中國海南省及山西省接受落地招待，團員僅需負擔機票費用，其餘食宿、交通、旅遊等均由對岸資助。

此外，旅遊行程中都有國台辦人員到場，極力鼓吹「兩岸一家親」、「九二共識」、「和平統一」等言論。

同年12月23日，該黨屏東分會會員大會上，張、黃2人為特定政黨及總統、立委候選人拉票，配合中國介入選舉，意圖影響選情。

屏東地院依違反正副總統選舉罷免法和反滲透法，判處張、黃均處有期徒刑4年半，各褫奪公權2年。2人不服上訴，高雄高分院開庭審理後，認為原審認事用法，並無不當，判決駁回。張、黃仍然再上訴，被最高法院判決駁回，全案落幕，即將入監服刑。

