台灣護照遭人蛇集團高價轉賣 恐助長犯罪引發國安危機

中國人蛇集團收購台灣護照，轉賣給需要隱匿身分的買家，我方研判，黑幫操控的人蛇利用我國護照在全球110個國家享有免簽入境待遇優勢，藉此高價出售牟利，有特殊需求客戶把台灣護照當成「隱身符」，在許多國家自由入出境。

宜蘭地方法院此案承審法官示警，台灣犯罪組織收購護照寄送境外，讓他人得以冒用身分入出台灣與其他國家，所為破壞社會治安、損害我國護照公信力及國境安全，恐助長國際人蛇集團或恐怖組織的不法犯罪行為。

宜蘭地檢署主任檢察官陳怡龍接獲情資，指揮刑事局、宜蘭縣警局成立專案小組偵辦，2024年3月起查獲中配鄭子娟、台籍男子賴柏強，在國內籌組護照收購集團，賴再招募沈東池、林禹丞加入，收購集團聽命於人在對岸的鄭女中國籍丈夫何財龍、身分不詳男子「八戒」的遙控指揮。

檢警偵辦過程，一度傳出有近50本台灣護照外流，檢方深入追查，確認至少14本被收購後寄往國外，歷經好幾波查緝行動，查獲收購集團4名成員及6名出售護照者，起訴後移審宜蘭地方法院處刑，切斷這條收購及外流台灣護照的不法管道。

據了解，中國人蛇集團取得台灣護照，比對護照人頭相片，推薦給合適的冒用人選，從中高價轉賣牟取暴利，購買台灣護照客戶以中國籍人士為主，他們透過假身分掩護遊走各國，由於使用者身分不詳，形成入出國國安上的隱憂。

根據調查，鄭子娟等人寄出一本護照，何財龍發給1萬7000元酬勞，人蛇集團則以1萬歐元折合台幣30多萬元轉賣中國客戶，相當於獲取20倍利潤。這波被外流冒用的台灣護照，在歐洲國家陸續被查獲，目前仍有人非法使用，相關流向尚待進一步清查。

