    新竹貴婦誤信股票投資詐術 自宅面交643萬給車手

    2026/01/18 23:29 記者蔡彰盛／新竹報導
    貴婦示意圖。（情境照）

    新竹徐姓女子誤信詐騙集團投資股票獲利詐術，連續在自宅旁將現金面交4名車手，總計643萬5千元，新竹地院將4名車手判刑後，附帶民事賠償案件再判4人應如數賠償所詐騙的金額。

    徐女說，吳俞萱、陳裕松、張忠銘、李旻津先後加入詐欺集團，擔任收取詐欺贓款車手。詐欺集團成員冒用永煌投資公司名義與她聯繫，佯稱可透過投資股票獲利，她信以為真，詐欺集團成員隨即指示4人向徐女收款。

    吳俞萱、陳裕松、張忠銘、李旻津取得款項後，旋即依指示轉交詐欺集團成員，徐女分別匯出62萬元、162萬元、100萬元、319萬5千元。

    法官指出，吳俞萱、李旻津於審理時未否認指控，陳裕松、張忠銘無正當理由未到庭，亦未具狀說明，依民事訴訟法規定視同自認。

    刑事部分，被告犯刑法3人以上共同詐欺取財罪，亦經新竹地院刑事庭判處吳俞萱有期徒刑1年6月、陳裕松1年8月、張忠銘1年8月、李旻津1年10月。

    最後新竹地院民事庭判張忠銘應給付徐女100萬元、李旻津應給付319萬5千元、陳裕松應給付162萬元、吳俞萱應給付62萬元。

