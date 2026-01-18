罕見！假網購詐11人6萬元 騙徒遭判6年半重刑

假網購詐11人6萬多元，騙徒罕見遭判6年半重刑。（記者蔡彰盛攝）

男子楊紹廷明知自己並無出售任何商品真意，卻連續謊稱出售任天堂Switch、「泡泡瑪特」公仔等商品，致11名民眾受騙先後轉帳共6萬800元，新竹地院認為如給予輕判打折，無疑將助長此類犯罪行為人投機心態，排擠珍貴的司法資源，最後依網際網路對公眾散布詐欺取財罪，罕見重判楊男徒刑6年6月。

法官調查，楊紹廷去年1月向陳男謊稱有意以低價出售iPhone 16手機1支，陳男拿9千元給楊男後始終沒拿到手機，才知受騙。

事後楊男說會還錢，請陳男提供郵局帳戶以利還款，又以不知情張姓前女友LINE帳號，向張女不知情友人謝男借款周轉，並請謝男提供玉山銀行帳戶，佯稱未來將會還款至此帳戶。

事後楊男即對外佯稱願意販售二手任天堂Switch主機、微波爐，致民眾受騙先後轉帳5000元、4000元至陳男與謝男帳戶。

楊男又以販售泡泡瑪特公仔、古董銀幣等等陸續騙得11人匯出款項，總金額6萬8百元，法官審酌楊男正值壯年，卻不思腳踏實地獲取財物，反而屢屢利用不知情親友帳戶，遂行詐欺犯行，其中更有行使偽造私文書之舉，所侵害者不僅是各被害人財產權，且網路買賣之信任關係、被害人選購商品的初衷與期待也遭受莫大傷害。

法官認為，各被害人後續追訴所投注之時間心力甚至金錢成本，以及楊男親友因三角詐欺關係，而不得不配合司法調查之生活耽誤與打擾，均無從挽回，所為應予嚴厲譴責。

法官考量楊男偵查中幾度飾詞否認，後續於偵查終結前以及於審理中雖均坦承犯行，但過程中耗費的司法人力及資源，已難彌補，且目前亦無能力賠償被害人所受損失；於此情況下，如給予輕判打折，無疑將助長此類犯罪行為人投機心態，使其隱身在網路背後，以極低成本大量接觸不特定多數民眾遂行詐欺，從而獲取源源不絕報酬，如此不僅使得行為人不法程度與其罪責明顯不相衡，最終也直接導致司法過勞現象變本加厲，且排擠珍貴的司法資源。最後法官依網際網路對公眾散布詐欺取財罪，重判楊男徒刑6年6月。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

