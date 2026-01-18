為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    喬裝投資客「入坑」 彰化警釣出全身名牌女車手

    2026/01/18 22:38 記者顏宏駿／彰化報導
    邱女一身粉領貴族打扮，擔任車手取款，殊不知眼前的投資客是警察。（警方提供）

    詐騙集團在網路投放「穩賺不賠」廣告，再拉投資客加入LINE投資群組「入坑」，許多人因此受害。彰化縣警方為揪出詐團，先在網路巡邏，再喬裝成投資客，「釣」出詐團車手取現金。

    現年25歲的邱女全身名牌粉領裝扮，化身投資專員，拿出假證件欲收50萬元現金，殊不知眼前的「投資客」是員警，沒賺到半毛錢，還得在牢裡蹲1年，因為4年前她就因提供帳戶給詐團被逮，法官給她機會、只判6月，她這次「重操舊業」，法官不再同情，日前判她1年徒刑。

    邱女4年前提供帳戶給詐團，害1名被害人匯入1萬4000元，她再把款項轉匯給上手，自己則獲2000元報酬。被害人報警抓人，邱女最後賠償對方損失，法官考量她從小父母離異，又是初犯且與被害人和解，情可憫恕，輕判6月徒刑、緩刑2年。豈料2年緩刑期滿，邱女去年又加詐團，擔任車手。

    起訴書指出，去年6月，邱女所屬詐團在臉書張貼不實投資廣告，經員警執行網路巡邏時點擊進入該連結，喬裝成投資客，再透過「曾梓豪」（內鬼、內應）協助加入LINE「卓絕策略班」群組，由「曾梓豪」等人告知，認定員警已上當受騙，並派出車手（即邱女）取款。

    邱女接獲指示，到超商列印偽造之「投資契約書」、「投資經理」識別證及取款收據，與員警喬裝的投資客約在彰化市某街口見面收款，就在最後收款50萬時，警方亮出真實身分，邱女百口莫辯。

    審理的法官表示，被告正值青壯年，尚非無工作能力，竟不思以正當途徑賺取財物，反而加入詐欺集團擔任面交贓款車手，配合集團上游成員指示，負責取款，本案幸由警方喬裝被害人出面接洽始未得逞，又考量被告於偵查及審理時均已坦承犯行之犯後態度，並審酌被告前科紀錄、犯罪動機、手段，判處1年徒刑。

