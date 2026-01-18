為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    看熱鬧頭破血流！台南新寮鎮安宮遶境 爆煙火砸傷意外

    2026/01/18 21:59 記者王姝琇／台南報導
    台南新寮鎮安宮遶境，現場人山人海，卻發生煙火掉落砸傷人意外。（記者王姝琇攝）

    台南新寮鎮安宮遶境，現場人山人海，卻發生煙火掉落砸傷人意外。（記者王姝琇攝）

    新寮鎮安宮舉辦「開基二媽重光陞座祈安遶境」，今晚施放高空煙火，在中西、北區都能聽到聲音，不幸發生煙火砸傷人意外。受傷民眾為55歲周姓男子，因煙火施放未爆從高空落下砸到頭破血流，送安南醫院救治。

    消防局經查，18日下午7時46分，119受理台南市安南區長溪路三段466號（鎮安宮）有受傷緊急救護勤務。患者創傷後送安南醫院。並非因鞭炮爆炸而造成的創傷，男子意識清楚，身體無力，頭部有擦傷，給予緊急救護，隨即後送安南醫院。

    由於受傷位置就在新寮鎮安宮廟口，受傷影片在網路上廣傳，掀起一陣討論。現場民眾提到，是被未爆的高空煙火彈殼從天直接落下，民眾被砸得頭破血流。網友紛紛留言表示，「神明真的有保佑才能被炸到」、「嚴重了」、「祈求平安」、「哪天炸死人，看會不會收斂一點」、「這要算誰的啊」、「好嚴重啊」、「是要打臉神明嗎」、「衰到有剩吧」。

    據傷者的姪子表示，他叔叔提到煙火燃放後，空中掉下一個約1塊錢大小的硬物砸中頭部，送醫縫合2針，目前無大礙先行返家休息。

    台南新寮鎮安宮遶境，現場人山人海，卻發生煙火掉落砸傷人意外。（圖翻攝自「霸告」臉書粉專）

    台南新寮鎮安宮遶境，現場人山人海，卻發生煙火掉落砸傷人意外。（圖翻攝自「霸告」臉書粉專）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播