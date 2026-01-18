為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    認錯對象砸錯車？蘭城晶英酒店停車場保時捷被砸 警查獲2嫌

    2026/01/18 18:57 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭蘭城晶英酒店地下停車場一輛保時捷休旅車被砸，前方擋風玻璃破損。（圖由警方提供）

    宜蘭蘭城晶英酒店地下停車場一輛保時捷休旅車被砸，前方擋風玻璃破損。（圖由警方提供）

    宜蘭市蘭城晶英酒店地下停車場一輛保時捷休旅車被人砸車，警方今天（18日）查出2名男子涉案，嫌犯供稱，幾天前與1輛保時捷發生行車糾紛，昨晚發現與他們有過節的可疑車輛便尾隨進入，用鐵鎚、滅火器砸毀車窗玻璃洩憤，經過調查，疑為認錯對象砸錯車的烏龍砸車案。

    住在新北市的張先生，昨天駕駛白色保時捷休旅車載著家人到宜蘭遊玩，晚間入住蘭城晶英酒店，車子停在酒店地下停車場，今天清晨4點要返回新北開店做生意，走到停車場驚覺愛車被砸，作案用的鐵鎚、滅火器遺留現場。

    宜蘭警分局受理報案後，調閱監視畫面，查出住在宜蘭縣24歲謝姓男子、25歲鄺姓男子涉有重嫌，今天下午3點查獲到案。嫌犯供稱，曾在宜蘭市與1輛白色保時捷有行車糾紛，張男所開的保時捷，不論是車型、車牌號碼，都很像與他們有過節的車子，2人騎車尾隨進入案發地點，趁四下無人空檔砸車。

    不過，保時捷張姓車主住在新北，昨天才開車到宜蘭遊玩，警方交叉比對，2嫌可能認錯對象砸錯車，警詢後，全案依毀損罪函送法辦，車主如果求償，嫌犯恐怕要支付一筆龐大修理費用。

    保時捷車後擋風玻璃破個大洞。（圖由警方提供）

    保時捷車後擋風玻璃破個大洞。（圖由警方提供）

    砸車用的滅火器遺留現場。（圖由警方提供）

    砸車用的滅火器遺留現場。（圖由警方提供）

    作案工具之一的鐵鎚。（圖由警方提供）

    作案工具之一的鐵鎚。（圖由警方提供）

    圖
    圖 圖 圖
