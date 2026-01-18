為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    決戰大關山！埡口煮泡麵不聽勸被勾頸摔 「尋找安娜」歪樓成焦點

    2026/01/18 18:23 記者劉人瑋／台東報導
    台東埡口近來吸引不少人碰運氣等雪，有一老年團開著廂型車生火煮食，經保全勸阻不聽，這時一旁中年男子看不下去，發生口角還對老人使出「勾頸摔」。（公路局提供）

    台東埡口近來吸引不少人碰運氣等雪，有一老年團開著廂型車生火煮食，經保全勸阻不聽，這時一旁中年男子看不下去，發生口角還對老人使出「勾頸摔」。（公路局提供）

    台東埡口近來因低溫曾下過雪，吸引不少人前往山上碰運氣等雪。有一老年團開著廂型車上山，車內還改裝可生火煮食，經保全勸阻不聽，這時一旁中年男子看不下去，發生口角還對老人使出「勾頸摔」，所幸未傳出傷情。

    民眾拍攝到，中年男子與戴著墨鏡老年人口角，加上保全，兩方皆有大批人馬阻隔勸架，但中年男以身體挺著老年男嗆「安娜！（台語：怎樣）」接著以「勾頸摔」將其摔在地面，並臭罵「沒看過壞人嗎？你很大？」所幸在其他老人攙扶下，倒地老人立即爬起。

    台東散打玩家表示，這招在形意拳與長拳、散打中可見，通常會加上絆腿或環頸，未正規訓練者也易使用，「簡單、好用，但也容易防備」，只是摔在柏油路上還是極易受傷，且正規訓練都在道場、有著防具，一般民眾勿嘗試。

    當然網友們見到影片，歪樓絕對免不了。由於影片中男子直呼「安娜！」所以留言區整排都在「尋找安娜」。由於中年男屬於「見義勇為」，有網友也因此叫好，只是擔心對方是老人，這麼一摔恐造成嚴重損傷，可能還會因此吃上官司。只是迄今台東警方仍未接獲報案。

    主管單位公路局表示，當時是一眾老年人開著改裝廂型車上到大關山隧道前，也就是埡口，因車上有明火煮食又遭保全勸阻不聽，因此才以廣播通知大家勿使用明火，其中勾頸摔男子也加入勸阻，老人團其一與男子發生口角才有摔人情況。公路局規定該地區不得明火煮食，未來會再次公告，而違規民眾則因未留資料，事發後也已離去。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播