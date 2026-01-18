決戰大關山！埡口煮泡麵不聽勸被勾頸摔 「尋找安娜」歪樓成焦點

台東埡口近來吸引不少人碰運氣等雪，有一老年團開著廂型車生火煮食，經保全勸阻不聽，這時一旁中年男子看不下去，發生口角還對老人使出「勾頸摔」。（公路局提供）

台東埡口近來因低溫曾下過雪，吸引不少人前往山上碰運氣等雪。有一老年團開著廂型車上山，車內還改裝可生火煮食，經保全勸阻不聽，這時一旁中年男子看不下去，發生口角還對老人使出「勾頸摔」，所幸未傳出傷情。

民眾拍攝到，中年男子與戴著墨鏡老年人口角，加上保全，兩方皆有大批人馬阻隔勸架，但中年男以身體挺著老年男嗆「安娜！（台語：怎樣）」接著以「勾頸摔」將其摔在地面，並臭罵「沒看過壞人嗎？你很大？」所幸在其他老人攙扶下，倒地老人立即爬起。

台東散打玩家表示，這招在形意拳與長拳、散打中可見，通常會加上絆腿或環頸，未正規訓練者也易使用，「簡單、好用，但也容易防備」，只是摔在柏油路上還是極易受傷，且正規訓練都在道場、有著防具，一般民眾勿嘗試。

當然網友們見到影片，歪樓絕對免不了。由於影片中男子直呼「安娜！」所以留言區整排都在「尋找安娜」。由於中年男屬於「見義勇為」，有網友也因此叫好，只是擔心對方是老人，這麼一摔恐造成嚴重損傷，可能還會因此吃上官司。只是迄今台東警方仍未接獲報案。

主管單位公路局表示，當時是一眾老年人開著改裝廂型車上到大關山隧道前，也就是埡口，因車上有明火煮食又遭保全勸阻不聽，因此才以廣播通知大家勿使用明火，其中勾頸摔男子也加入勸阻，老人團其一與男子發生口角才有摔人情況。公路局規定該地區不得明火煮食，未來會再次公告，而違規民眾則因未留資料，事發後也已離去。

