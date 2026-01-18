網路遊戲結識未成年女高中生 苗栗建築工要4裸照判刑1年8月

苗栗男要求女高中生自拍裸露胸部及下體4張照片，遭判刑。女高中生示意圖。（情境照）

苗栗一名林姓建築工，他前年在網路遊戲結識一名未成年女高中生，再以臉書帳號，要求女高中生自拍裸露胸部及下體的照片4張傳送給他觀覽。女高中生報警提告；苗栗地方法院審理，依犯拍攝少年之性影像罪，處林男有期徒刑1年8個月。

林男於前年一月間，藉由網路遊戲「極速領域」結識被害女高中生，再以臉書帳號要求對方自行拍攝裸露胸部與下體之照片4張，傳送予給他觀覽。女高中生報警提告。

林男於檢警偵查時坦承犯行，但到法庭上卻翻供否認，辯稱他不知道被害女高中生未滿18歲，並推託有要求女高中生拍照，但他忘記是要女高中生拍什麼？女高中生在聊天紀錄中雖然說有拍，但他並未沒有看到照片。

但被害女高中生指證歷歷，她有告知林男其就讀高中、未滿18歲，且有臉書個人頁面擷圖、帳號資訊為佐。法官認林男所辯為卸責之詞，不足採信，核犯拍攝少年之性影像罪。

法官審酌林男為滿足一己私慾而犯行，影響被害人之身心健全成長及人格發展。復考量其於審理中忽改口否認，且迄今尚未與被害人達成和解，難認其犯後態度良好，惟念其並無前科，素行尚可，判處1年8個月徒刑。全案可上訴。

