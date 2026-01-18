為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    不守交通規則遭攔檢 板橋2毒蟲唾液快篩均陽性

    2026/01/18 18:04 記者徐聖倫／新北報導
    警方將戴、林2人攔下並法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將戴、林2人攔下並法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    38歲戴姓男子與52歲林姓男子今凌晨相約前往吃宵夜，2人各騎一部機車行經新北市板橋，未依規定打方向燈即右轉，遭警方攔下。豈料2人受檢時一臉心虛，果然唾液快篩呈陽性，2人承認吸了安非他命才上路，均被警方逮捕法辦。

    據悉，戴、林2人為工地同事，今凌晨1時許2人相約到板橋吃宵夜，各騎一部機車行經四維路巷弄，未打燈就右轉，此時恰巧遇見巡邏的海山警分局江翠派出所員警，於是雙雙被攔停受檢。

    戴、林2人受檢之時不太敢與員警對視，臉上表情顯得非常心虛，讓員警高度起疑，果然在做了唾液快篩後，2人均呈現陽性，只好承認在家吸食了安非他命才出門。

    警方依規定將戴、林2人逮捕，但並未在他們身上、機車上發現違禁品，2人承認吸毒，並稱是在網路上購買，詳細賣家資料並不清楚。警詢後，依公共危險、毒品罪嫌，將2人移送法辦；另依違反道路交通管理處罰條例第35條第1項，對2人各開罰9萬元罰鍰，並吊扣駕照。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方正對2人進行唾液快篩。（記者徐聖倫翻攝）

    警方正對2人進行唾液快篩。（記者徐聖倫翻攝）

