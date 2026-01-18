為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    代步費求償91萬判准 律師：租賃同級車屬合理請求

    2026/01/18 17:41 記者林嘉東／基隆報導
    王姓男子駕駛台灣賓士AMG-GT跑車，被杭姓駕駛的休旅車撞壞，求償包含代步費91萬元共156萬餘元，基隆地院審理後，認為杭確有過失須賠償。（記者林嘉東翻攝）

    車禍後，汽車駕駛人在車輛送修期間，需額外支出租車代步或其他交通工具費用，而這些額外的交通費用，被害人向肇事者求償時的標準為何？考量因素又是什麼呢？

    前台北地院法官、志仁國際法律事務所主持律師李鴻維指出，被害人可以向肇事者求償在車輛送修期間的代步費用，代步費用可以另外租車，也可以搭乘計程車，只要是平常使用上必需的，有合理用途，都可以請求主張；例如開車工作、接送子女上下課等，單程計算或是日租計算，只要不重複都可列入。

    李鴻維進一步分析，在車禍代步車費用的理賠過程中，重要的是要確保租賃的代步車是「合理」的。所謂合理是指，代步車應與原車同級或相同規格，例如，如果原本開的是HONDA國產1600CC車，就可以同廠牌等級的日租金來計算，如租進口車，那差價就得自行負擔。

    李鴻維強調，代步車費用能請求多長時間，當然要看維修期間需要多久。通常車廠也是週休二日，這些時間都必須一起計算進去，不能以實際維修日數計算。為免爭議，這部分通常以原廠出具的單據比較為法院採用，如肇事者保險有涵蓋此項目，可以請求保險公司給付，但如上述情形存有爭議，可以先向調解委員會聲請調解，調解不成再考慮向法院起訴。

    相關新聞請見︰

    代步費91萬！賓士GT跑車被撞求償156萬 法院判准

