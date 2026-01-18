代步費91萬！賓士GT跑車被撞求償156萬 法院判准

王姓男子駕駛台灣賓士AMG-GT跑車，被杭姓駕駛的休旅車撞壞。基隆地院審理後，認為杭確有過失，須賠償王男包括車價減損，與修車期間租車代步等費用共156萬餘元。（記者林嘉東翻攝）

王姓男子駕駛台灣賓士AMG-GT跑車（新車入門款640多萬）被杭姓駕駛撞壞，王男以價值減損60萬、修車期間租車代步每天3980元等費用對簿公堂。基隆地院審理後，認為杭確有過失，須賠償王男包括車價減損、租車代步等費用共156萬餘元。

判決指出，王男前年10月23日下午駕駛賓士車行經新北市金山區台2甲線8公里處，與1輛違規跨越分向限制線、杭姓駕駛的休旅車發生碰撞，致王男的GT跑車左前大樑支架、水箱架及車體多處受損，王男左腳也受傷。

王提告主張，事故時，他的GT跑車雖已開了8年9個月，車子仍價值300萬，被撞後，經鑑定車輛價值減損60萬，修車期間租賃與賓士同級的車代步，每天租車代步費3980元，累計修了231天，代步租車費共91萬餘元，加上醫療費用、鑑定費與精神慰撫金合計請求156萬餘元。

杭抗辯指出，王求償91萬餘元代步租車費，但並未提出實際支付租車收據佐證，加上王並不是以出租賓士車為業，不能主張修車期間租賓士同級車款代步。

法院審理後認為，杭逆向撞上王的車，確有過失，與王男車子受損有直接因果關係。王雖未提出租車代步費用收據佐證，但汽車為現代人生活常見的交通代步工具，王在車輛修車期間，受有「無法使用車輛」的損失，王縱未實際支出租金，仍屬本應支出而未支出的車輛租金；另審酌王的賓士車市價較高，王男開賓士車不只通行功能，還兼具安全性與舒適度，因此應以賓士車同級車款的租金計算，才能填補王男修車期間無法使用所生的損失。

至於，王男求償800元醫藥費、5000多元水箱精及液壓油費、60萬元車輛減損費與3萬元鑑定等費用，均有提出收據、發票佐證，確實為王在車輛受損後的必要支出，王求償1萬元精神慰撫金也合理，因此判杭須賠償王男156萬餘元。

