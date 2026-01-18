短跑國手廖祥辰轉戰救災第一線 大有消防分隊添新血

廖祥辰過去曾是田徑場上的運動選手。（大有分隊提供）

桃園市消防局大有分隊新進同仁廖祥辰，過去是田徑場上的運動選手，並曾征戰多項全國及國際賽事，多年來在田徑場上磨練出的自律與不服輸的精神，讓他毅然選擇投身消防工作，期盼將自身向前衝的動力，化為守護市民安全的力量。

廖祥辰曾入選2010年新加坡青年奧林匹克運動會儲備選手，並於100年全中運高男組勇奪400公尺接力冠軍、100公尺第4名，也多次代表雲林縣參加全國田徑錦標賽及全國運動會，並於2011年國際邀請賽中獲得400公尺接力季軍，運動成績亮眼。

他在結束選手生涯後投入營造產業，參與過多項大型公共與產業建設，包括國立體育大學體育館公共安全設施改善工程、台大醫院舊館鍋爐室重組工程、國家運動訓練中心新宿舍餐廳工程，以及科技廠房與連鎖商店防火玻璃工程等，也因長期在工地第一線作業及督導，讓他深刻體會公共安全的重要性，也因此更加關注防火、防災與救援議題。

廖祥辰表示，過去在工地常看到因施工不慎或管理不當，造成火災或其他工安意外的新聞，讓他萌生「想站在第一線守護他人」的念頭，經過深思熟慮後決定投入消防特考，希望可以藉由自身能力及經歷，守護所有民眾生命財產的安全。

大有分隊長蘇翊瑄表示，消防工作除了體能與專業技能外，更需要具備高度紀律、團隊合作與臨場判斷能力，期盼廖祥辰未來能發揮運動員的堅韌精神，持續精進救災救護專業，為守護市民生命財產安全貢獻心力。

桃園市消防局大有分隊新進同仁廖祥辰，過去曾是田徑場上的運動選手。（大有分隊提供）

