    首頁 > 社會

    從中國攜帶25瓶防狼噴霧被查扣 貨主不知內含催淚瓦斯裁定免罰

    2026/01/18 13:37 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院審理後認為，徐男與賣家對話顯示，其不知噴霧器內含有CS成分，故裁定不罰。（記者吳昇儒攝）

    徐姓男子去年11月12日從中國進口25瓶防狼噴霧器，辦理通關申報時，遭基隆關查扣，且驗出裡面含有催淚瓦斯「CS」成分，被移送法辦。基隆地院審理後認為，徐男與賣家對話顯示，其不知噴霧器內含有CS成分，故裁定不罰，但查扣的25罐噴霧器，則依法沒入。

    關務署基隆關去年11月12日，檢查從中國進口的一批防狼噴霧器後發現，該批噴霧劑成分內，居然含有催淚瓦斯「CS」成分，而含有該成分的噴霧器，已屬公告查禁器械，當下扣下貨物，並通報基隆港警總隊進行偵辦，以貨追人。

    徐男向警方宣稱不知道該批噴霧器含有催淚瓦斯「CS」成分，且事前有先詢問賣家，對方只跟我說成分有超高濃度辣椒素、OC（即辣椒油樹脂）、胡椒提取物、食用酒精等語。徐男也拿出雙方對話截圖，佐證自己所言不虛。警詢後，依違反社會秩序維護法，將徐男移請基隆地方法院裁罰。

    法官認為，徐男進口前曾向賣家確認噴霧器成分，而賣家卻未告知含有催淚瓦斯「CS」成分，依照雙方對話可證明，徐男所稱非虛，可以採信。而移送機關未提出相關證據，佐證徐男在進口噴霧器時，已知含有催淚瓦斯「CS」、「CN」成分事實；因此尚難認定徐男違反社會秩序維護法，故裁定不罰。另查扣防狼噴霧器，則依法沒入。

