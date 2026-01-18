為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    東勢殯儀館前館長愛開黃腔、性騷女同事 記申誡降調

    2026/01/18 13:54 記者張軒哲／台中報導
    東勢殯儀館。（資料照）

    台中市立東勢殯儀館前館長遭指控長期對館內多名女員工開黃腔，甚至言語性騷擾，但台中市府相關單位處理態度消極，僅遭調職並記兩次申誡就結案，引發員工不滿；台中市府民政局表示，該員調至公所擔任非主管職，亦依規定核予申誡處分，相關處分將依法反映於年度考績及陞遷評分。

    這名東勢殯儀館前館長遭指控，長期在辦公室開黃腔，對女助理態度輕浮，有女員工指出，曾有一名女同事請產假，他竟說：「等她生完，我就不用再喝美式咖啡了，以後可以喝拿鐵。」意指日後喝咖啡可以加母乳，女員工指出，前館長平時言語書粗鄙，言語常提到「懶ｘ」。有次一名女同事被要求爬梯張貼海報，她因當天穿著裙子，不方便爬梯，前館長竟嗆她：「不然你裙子脫下來。」

    台中市生命禮儀管理處表示，全案於接獲申訴後即依規定啟動調查程序，並為確保調查結果之公平與客觀，特別成立專案調查委員調查，另就人事處置部分，生管處於事件發生後，已依法將該員自原「館長」主管職務調整為公所「非主管職務」，以解除其行政管理權責，並落實必要風險隔離措施。

    生管處強調，對於性別平等事件一向秉持零容忍原則，所有處置均係依外部委員參與之調查結果，依法、依程序審慎辦理，並無外界所稱不當護短情事，經過人事調整，目前東勢殯儀館館已大幅改善辦公氛圍。

