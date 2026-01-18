為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    失智老翁迷途「碧溪產業道路」 員警變「人體地圖」1小時內找到人

    2026/01/18 13:25 記者王冠仁／台北報導
    警方順利找到郭姓老翁。（記者王冠仁翻攝）

    警方順利找到郭姓老翁。（記者王冠仁翻攝）

    八旬郭姓老翁身體硬朗、行動自如，近期卻患上輕微失智症，他某次從住家前往台北市熱門登山景點「碧溪產業道路」附近散步，沒想到期間失智症狀發作，迷途在外。家屬撥打其手機，他只說「這裡很多樹」、「好像在碧溪」，隨即失去聯繫，家屬心急跑到溪山派出所求助；幸虧副所長張峰綺對周邊地形地物相當熟悉，堪稱「人體地圖」，他隨即率員外出找人，不到1個小時就順利找到。

    郭姓老翁的家屬，日前慌慌張張跑到北市警士林分局溪山派出所，家屬焦急向警方表示，郭姓老翁當天清晨從萬華住家獨自外出，隨後音訊全無；家屬曾經焦急撥通他手機，但他在電話中語氣驚惶、口齒不清，僅反覆唸叨「這裡很多樹」、「好像在碧溪」，隨即斷訊。家屬心急如焚，深怕他在低溫的山區發生意外。

    溪山所副所長張峰綺憑藉多年紮根基層、對轄區山徑如數家珍的「活地圖」經驗，研判郭姓老翁可能受困於附近的熱門登山熱點「碧溪產業道路」一帶；但由於該區支線眾多，若漫無目標搜索，如同大海撈針。

    為了盡快找到人，張峰綺果斷鎖定該處的明顯地標「太陽廣場」，以該處作為核心，隨即率員會同家屬，趕赴現場展開地毯式搜尋。不出張所料，不到1小時，警方就在太陽廣場附近的樹叢旁，發現了一臉茫然、體力透支的郭姓老翁。

    士林分局呼籲，家中若有高齡長者或失智症患者，外出時應有家屬陪同，避免單獨行動。建議民眾可向社會局申請「愛心手鍊」，或在長者衣物、隨身物品上標註聯絡資訊。這小小的標記，往往是迷途長輩能在第一時間找到平安回家路的最關鍵助力。

