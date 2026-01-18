養車缺錢？ 紅牌重機男潛廟偷3萬香油錢 監視器全都錄

男子騎大型紅牌重機到彰化市彰山宮，潛入廟內行竊香油錢。（圖由警方提供）

31歲男子日前騎乘大型紅牌重機到彰化市有250多年歷史的彰山宮，趁四下無人之際，潛入辦公區行竊抽屜內3萬1500元香油錢，隔天廟公發現香油錢遭竊立即報案，警方根據路口監視器拍到重機車牌循線追查，將他通知到案，男子坦承犯案，但對於為何行竊並未多做說明，警方則懷疑其可能因為養車花費大，因此鋌而走險犯案，不過仍將深入釐清其犯案動機。

根據廟方提供給警方的影片內容發現，該名男子日前晚間近9點來到彰山宮外，進入大廳後四處走動彰化，最後在大廳辦公處坐下，趁工作人員不在位子上打開抽屜，拿了一疊鈔票後，還在廟內來回走動才快步離去；工作人員隔天上班打開抽屜赫然發現財物不翼而飛，經清點損失3萬1500元，調閱廟內監視器發現遭竊，立即向警方報案。

請繼續往下閱讀...

彰山宮主委陳志忠指出，該廟還是頭一回被偷香油錢，男子經常來該廟走動；希望男子能盡速歸還該筆香油錢，他們會原諒其行為。

彰化警分局接獲報案調閱路口監視器，發現男子將大型紅牌重機停在廟外，進入廟內後四處走動張望，疑似在探勘地形，正好當晚9點是該廟準備關廟門之際，工作人員都忙於廟內事務不在位子上，讓男子有機可乘，竊得財物後揚長而去；警方根據重機車號循線將男子通知到案，並依竊盜罪嫌函送彰化地檢署偵辦。

男子坐在辦公區趁機行竊抽屜內的香油錢。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法