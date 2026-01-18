為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    宜蘭警局拖吊車行進途中脫鉤D2豪車受損 網友：有得賠了

    2026/01/18 12:38 記者江志雄／宜蘭報導
    拖吊車拖吊D2從宜蘭市農權路左轉神農路畫面。（圖由警方提供）

    拖吊車拖吊D2從宜蘭市農權路左轉神農路畫面。（圖由警方提供）

    宜蘭縣警局交通隊拖吊車，昨天傍晚5點多在宜蘭市拖吊一輛英國豪車品牌Land Rover Discovery 2（荒原路華發現二代，簡稱D2） ，在路口轉彎時D2突然脫落，撞到路旁人行道安全柱，造成車體受損。警方今天（18日）回應，會負起後續賠償責任。

    事發當下，用路人目擊事發經過，將現場畫面PO網，「警察杯杯宜大路口脫鉤，撞上號誌桿，完蛋了，這台看來不便宜，要賠好多錢錢」，網友留言回應，「這應該是老land rover，修起來可好玩了」、「老車物件不好找、貴貴」、「有得賠了」。

    據了解，車主昨天傍晚駕駛D2到宜蘭大學附近的宜蘭市農權路買晚餐，因違規停在紅線被拖吊，拖吊車拖吊白色的D2要返回宜蘭拖吊場途中，從農權路左轉神農路時，D2不明原因脫落，撞到路旁人行道安全柱。

    宜蘭縣警局交通隊今天指出，交通隊拖吊場同仁昨天執行違規拖吊勤務，過程中被拖吊車輛不慎擦撞人行道安全柱，導致車輛損壞，後續將處理相關賠償事宜，並加強精進同仁執勤技巧，避免類似情事發生。

    拖吊車拖吊D2從宜蘭市農權路左轉神農路時，D2脫落後撞到路旁人行道安全柱。（圖由警方提供）

    拖吊車拖吊D2從宜蘭市農權路左轉神農路時，D2脫落後撞到路旁人行道安全柱。（圖由警方提供）

    宜蘭縣警局拖吊車昨天傍晚拖吊一輛白色D2豪車，路口轉彎時D2脫落撞到路旁人行道安全柱。（圖取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    宜蘭縣警局拖吊車昨天傍晚拖吊一輛白色D2豪車，路口轉彎時D2脫落撞到路旁人行道安全柱。（圖取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播