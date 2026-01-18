宜蘭警局拖吊車行進途中脫鉤D2豪車受損 網友：有得賠了

拖吊車拖吊D2從宜蘭市農權路左轉神農路畫面。（圖由警方提供）

宜蘭縣警局交通隊拖吊車，昨天傍晚5點多在宜蘭市拖吊一輛英國豪車品牌Land Rover Discovery 2（荒原路華發現二代，簡稱D2） ，在路口轉彎時D2突然脫落，撞到路旁人行道安全柱，造成車體受損。警方今天（18日）回應，會負起後續賠償責任。

事發當下，用路人目擊事發經過，將現場畫面PO網，「警察杯杯宜大路口脫鉤，撞上號誌桿，完蛋了，這台看來不便宜，要賠好多錢錢」，網友留言回應，「這應該是老land rover，修起來可好玩了」、「老車物件不好找、貴貴」、「有得賠了」。

據了解，車主昨天傍晚駕駛D2到宜蘭大學附近的宜蘭市農權路買晚餐，因違規停在紅線被拖吊，拖吊車拖吊白色的D2要返回宜蘭拖吊場途中，從農權路左轉神農路時，D2不明原因脫落，撞到路旁人行道安全柱。

宜蘭縣警局交通隊今天指出，交通隊拖吊場同仁昨天執行違規拖吊勤務，過程中被拖吊車輛不慎擦撞人行道安全柱，導致車輛損壞，後續將處理相關賠償事宜，並加強精進同仁執勤技巧，避免類似情事發生。

拖吊車拖吊D2從宜蘭市農權路左轉神農路時，D2脫落後撞到路旁人行道安全柱。（圖由警方提供）

宜蘭縣警局拖吊車昨天傍晚拖吊一輛白色D2豪車，路口轉彎時D2脫落撞到路旁人行道安全柱。（圖取自臉書社團「宜蘭知識+」）

