消防節表揚績優人員 竹縣防災技能公益園遊會邀親子共學

新竹縣政府消防局今天與國際扶輪3501地區攜手合作舉辦「防災技能公益園遊會」，將傳統防災宣導轉化為互動式體驗。（記者廖雪茹攝）

119消防節前夕，新竹縣政府消防局前天舉辦「115年119擴大防火宣導暨績優人員表揚大會」，今天與國際扶輪3501地區攜手合作，在縣府廣場及縣政六路舉辦「防災技能公益園遊會」，將傳統防災宣導轉化為互動式體驗，並安排「海洋家族」帶動唱跳表演，號召親子一起學習正確的防災與救護技能。

表揚大會由縣長楊文科親自表揚全國消防楷模林佑安小隊長、義消楷模邱定忠大隊長、救護志工楷模鄧慶章幹事、防火宣導志工楷模徐玉里分隊長及資深義消傅德賢副分隊長等傑出人員，對他們的卓越表現給予最高榮譽與肯定。

防災技能公益園遊會現場設置多項防災闖關與實作攤位，包括 CPR＋AED 急救教學、一氧化碳防範宣導、水域安全守護與射水體驗、地震體驗車、防火宣導車及消防知識闖關遊戲；今天冬陽高照，吸引許多家庭全家總動員，帶著小朋友排隊體驗。

副縣長陳見賢表示，特別感謝國際扶輪3501地區的劉正輝總監，率領團隊與消防局合作辦理園遊會，深化防災觀念。完成指定闖關任務的民眾，可集章兌換商品折價券，現場並結合公益市集，匯集美食飲品、手作商品及小農產品，鼓勵民眾支持公益、親子共學。

消防局長陳中振表示，在119消防節前後，消防局舉辦一系列防火與防災宣導活動及救災演習，包括在台元科技園區、台灣山葉機車工業公司新竹廠、工研院89館單身宿舍等，舉辦大型防災演練，期提高民眾對消防與防災的關注與意識。

今天冬陽高照，吸引許多家庭全家總動員，帶著小朋友排隊關闖，學習防災知識。（記者廖雪茹攝）

新竹縣119擴大防火宣導暨績優人員表揚大會，由縣長楊文科（中）頒獎表揚傑出人員，對他們的卓越表現給予最高榮譽與肯定。（新竹縣政府提供）

