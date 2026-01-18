土城家暴男當街殺妻、小姨子 法院裁定延押2個月

謝男當街殺死妻子與小姨子，法院裁定延長羈押2個月。（資料照）

去年7月，新北市土城區發生一件家暴男當街砍死妻子、小姨子驚悚命案，新北地檢署去年8月間依刑法殺人、傷害及家庭暴力防治法，起訴行凶的46歲謝姓男子，全案移審後，謝男被收押近5個月，由於期限將屆滿，合議庭評議後認為，謝男涉嫌殺人等重罪，罪嫌重大，且有反覆實施之虞，有羈押原因及必要性，裁定自1月21日起延長羈押2月。

檢方調查，去年5月17日晚間11時許，謝男曾對張姓妻子施暴，被害者因此向新北地院聲請民事保護令獲准，怎料，7月6日下午1時許，謝男前往張女住處打算搬走私人物品時，又與張女口角，這次他在住處外怒摔存錢筒，張女嚇傻報警，警方依違反保護令將謝男送辦，檢方訊後無保請回。

檢警調查，謝男當晚就購買凶器，隔日即7日開車前往妻位於土城住處附近停留，約上午11時許，見妻及小姨子騎機車雙載，竟直接開車衝撞並持廚刀、小鋁棒攻擊2人致死，他犯案後隨即逃離現場並沿途丟棄凶刀、鋁棒，因發現被警方尾隨，奔往彰化分局伸港派出所投案，聲稱自己有精神疾病。

檢方去年8月將謝男起訴移審後，謝男於法院接押庭時嚎啕大哭說自己很後悔，並當庭向家屬致歉，說每天都有念經迴向給死者，還對法官表示：「我願意面對、願意死刑、我欠她們的、我是罪人」，法官訊後裁定羈押禁見3個月，並於11月21日延長羈押禁見2月，至12月4日才解除禁止接見、通信。

由於謝男羈押期限將屆滿，合議庭訊問後認為謝男犯罪嫌疑重大，所犯殺人罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，行凶後隨即駕車逃往南部，過程中將兇器丟棄，足認有逃亡、滅證之事實；且他除了殺害妻子外亦殺害小姨子，斟酌他於案發前與被害人家屬間有嫌隙，且曾揚言欲對其等不利，足認有反覆實施殺人罪、傷害罪之虞。

合議庭審酌本案情節、被告犯行對於被害人及社會的危害性，並權衡公共利益、國家刑事司法權的有效行使及被告人身自由、防禦權受限制程度後，認謝男有羈押原因，非予繼續羈押，顯難確保將來審判、刑罰執行程序進行及預防被告再犯，而有繼續羈押之必要。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

