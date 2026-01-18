為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    78歲翁騎機車上國道逆行 警攔下通知家屬帶回

    2026/01/18 12:06 記者劉婉君／台南報導
    78歲翁騎機車誤上國道3號新化系統交流道，還逆向行駛在內側車道。（記者劉婉君翻攝）

    今（18）日上午9時許，78歲謝姓老翁騎機車誤上國道3號台南新化系統路段，還逆向騎在內線車道，嚇壞其他用路人，國道警方接獲民眾報案前往攔查，老翁一度還閃過巡邏車繼續行駛，警方後續攔下老翁後，拔下車鑰匙控制人車帶至善化分隊，再通知家屬帶回。

    今天上午9時10分左右，國道公路警察第8公路警察大隊接獲民眾報案，1輛機車逆向行駛在在國道3號南向345公里新化系統路段，立即派遣巡邏車前往攔查，於343公里內側車道發現該輛機車後，以巡邏車擋在機車前，指示騎士停車，沒想到機車騎士竟閃過巡邏車，繼續逆向往北行駛。

    警方後續從監看的CCTV發現該輛機車，由內側車道變換至外側路肩後，往地磅站加速車道行駛，由值班員警於善化南磅加速車道攔獲該輛機車，將老翁帶至善化分隊依規定處理，並通知家屬前往帶回。

    國道警方呼籲，機車行駛國道，將依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項「不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者」開罰，處駕駛人新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。如果不小心騎機車誤上國道，應立即停靠在外側路肩，勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。

    巡邏車擋在機車前指示騎士停車，騎士還閃過巡邏車繼續前進。（記者劉婉君翻攝）

    國道值班員警在善化地磅站攔住機車，控制人車。（記者劉婉君翻攝）

