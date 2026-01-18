為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    華航懷孕空姐轉地勤遭拒 涉懷孕歧視挨罰32萬元

    2026/01/18 11:57 記者蔡清華／高雄報導
    華航空姐示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    服務超過20年的華航張姓空姐，因懷孕請求轉任地勤遭拒被迫留職停薪，張女提告獲賠45萬餘元，華航還被勞工局依性別工作平等法開罰32萬元；華航不服提行政訴訟，高雄高等行政法院認定華航確實有懷孕歧視，判華航敗訴，可上訴。

    判決指出，張女2020年7月間因懷孕申請轉任地勤，華航以當時稱沒有職缺，要張女留職停薪，但後來復職時卻碰到新冠疫情，只能繼續留職停薪。後續申請復職時，華航仍給她行政職，痛失飛行加給，她不服向法院提告對華航求償185萬餘元，高雄地院審理判華航應給付張女45萬元，經雙方上訴，高雄高分院維持賠償45萬元確定。

    全案經勞工局調查後，認華航違反性別工作平等法，提請高雄市就業歧視評議會審議，2023年4月評議會認定華航違法開罰華航32萬元。華航不服提起行政訴訟，高雄高等行政法院認為，華航原本就給予懷孕空勤組員轉任地勤的權利，且過去並無員額限制，是華航以沒有職缺為由拒絕，使得張女非自願申請留停。且張女申請復職時，華航一方面要張女暫停上機，一方面使張女非自願留停，損及她工作權利，顯屬懷孕歧視，判華航敗訴。

