    社會

    張文案震驚社會 藍委提修法增訂「無差別殺害人群罪」、提高假釋門檻

    2026/01/18 11:43 記者林欣漢／台北報導
    通緝犯張文犯下隨機殺人案，震驚社會，國民黨立委翁曉玲提出「殘害人群治罪條例修正草案」，最重可判處死刑，相關修法已於16日院會一讀付委。（資料照）

    通緝犯張文犯下隨機殺人案，震驚社會，國民黨立委翁曉玲提出「中華民國刑法增訂第272條之2條文草案」，增訂「無差別殺害人群罪」，並加重其處罰，未遂犯、預備犯也罰。另外，翁曉玲也提出「殘害人群治罪條例修正草案」，最重可判處死刑，提高犯罪者的假釋門檻，相關修法已於16日院會一讀付委。

    張文去年12月19日晚間在捷運台北車站、南京西路商圈丟汽油彈、煙霧彈及持刀隨機攻擊殺人後墜樓死亡，釀成4死12傷悲劇。翁曉玲提出「中華民國刑法增訂第272條之2條文草案」，增訂「無差別殺害人群罪」，在公共場所或公眾得出入之場所，以強暴、脅迫或其他非法之方法，對不特定多數人犯第271條之罪者（普通殺人罪），加重其刑二分之一；未遂犯罰之，預備犯處5年以下有期徒刑。

    翁曉玲指出，她是參酌德國刑法第211條「殘忍、危害公共安全之加重謀殺罪」，以及日本無差別大規模殺人組織防制法第4條第1項「無差別殺人行為」等規定，增訂「無差別殺害人群罪」，盼補足現行法制規範不足，並回應社會對防制重大隨機暴力犯罪之期待。

    另外，翁曉玲也提出「殘害人群治罪條例修正草案」，將「殘害人群罪」的有期徒刑刑度，由7年以上有期徒刑提高至12年以上有期徒刑，並將在公共場所或公眾得出入之場所，以強暴、脅迫或其他非法之方法，對不特定多數人為殺害或傷害者，納入處罰，可處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑。

    修法也增訂提高犯罪者的假釋門檻，由刑法第77條第1項規定「無期徒刑逾25年，有期徒刑逾二分之一、累犯逾三分之二」，提高為「無期徒刑逾30年，有期徒刑逾三分之二、累犯逾四分之三」，以收懲治遏阻犯罪之效。

