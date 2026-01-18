台中火車站夫妻酒醉吵架跳軌2次嚇壞人 警方要開罰了

台中火車站昨晚傳出一對夫妻跳鐵軌2次，所幸沒有發生意外，警方要依法開罰了。（記者陳建志攝）

一名岩姓男子昨晚9點多酒醉後和陳姓妻子在台鐵台中火車站發生口角，兩人並先後跳下鐵軌，嚇壞搭車民眾，鐵路警察局員警獲報到場，將兩人拉上月台，了解後才知道兩人爭吵中因岩男的背包和陳女的手機分別掉進鐵軌，才跳下鐵軌撿拾，因岩男已泥醉為避免危險對他進行管束，兩人跳下鐵軌的行為也將依鐵路法開罰。

鐵路警察局台中分局台中分駐所昨晚9點45分接獲民眾通報，台中火車站第1月台有民眾跳軌，到場後才發現，一名岩姓男子因酒醉和陳姓妻子發生口角，兩人拉扯中岩男背包及陳女手機不慎掉入鐵軌，2人分別跳下月台撿拾，警方到場後趕緊將兩人拉上月台。

請繼續往下閱讀...

因岩男已經泥醉，為預防其失控發生危險，對他實施管束，2人跳下鐵軌的行為，將分別依鐵路法第57條第2項及第70條第1項規定（可處1萬元以上5萬元以下罰鍰）函請交通部裁處。

鐵路警察局呼籲，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行的處所，違反者依鐵路法裁罰，如遇有需要協助事項可告知台鐵公司人員或通報警方到場協助處理。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法