為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市捷警隊人力短少 幕後原因和大巨蛋啟用、環狀線移交有關

    2026/01/18 10:18 記者王冠仁／台北專題報導
    張文犯案後，警方在北捷系統內外嚴密巡查，加強戒備。（資料照）

    張文犯案後，警方在北捷系統內外嚴密巡查，加強戒備。（資料照）

    張文犯下隨機殺人案後，讓外界關注起北市警捷運警察隊的人力問題，尤其近三年捷警隊預算員額，分別是247人、234人、221人，逐年下降，更讓外界好奇員額下降的原因為何？對此，台北市警局表示，北市捷警隊人力下降的原因主要有兩個，分別是環狀線移交新北市政府營運，以及台北大巨蛋啟用。

    台北市警局表示，捷運環狀線初期是由台北市政府受委託營運，北捷公司也派人支援，因此北市警捷運隊也負責初期的維安。為了完成這項目標，北市警在2020年「捷運環狀線第一階段」通車後，向中央專案請增預算員額41人，捷警隊預算員額由208人提升至249人。

    然而隨著環狀線於2023年5月23日，移交新北市政府營運，並由新北市政府警察局管轄，捷警隊管轄站體由131站減為117站。再加上該年台北市大巨蛋啟用，信義分局與周邊分局勤務日益繁重。

    北市警考量整體治安、交通等勤務需求，經員額評鑑小組會議決議，在2023年先把捷警隊因環狀線專案請增的預算員額2人移撥信義分局，在前年與去年也將捷警隊每年減列預算員額13人，並移撥至信義分局等急需用人的單位，捷警隊去年的預算員額才會減為221人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播