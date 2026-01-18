投資300萬拿不回懷疑遭友私吞 談判破裂持斧頭砍人落網

盧男懷疑林姓友人私吞300萬元投資資金，持斧頭將其砍傷，隨後遭到警方逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

台北市大安區驚傳斧頭砍人事件！盧姓男子疑因不滿林姓友人，對於投資300萬元交代不清，懷疑他將錢私吞，昨晚2人相約談判時爆發衝突，盧男竟持斧頭砍傷林男，警消獲報趕抵，隨即協助林男送醫救治，所幸沒有生命危險，警方隨後在附近將盧嫌逮捕，並追查另名共犯下落，詳細事發原因尚待釐清。

大安警分局調查，30歲盧男與30歲林男結識5年，而盧男去年拿了300萬元給林作為投資，但盧男之後向林男追討獲利時，林男僅稱「賠光了！」，對於如何賠掉、剩下多少錢一直含糊帶過，雙方多次談判也都沒有結果，因此盧男懷疑林男將錢私吞。

據知，盧男昨天晚間9時許撂來一名友人，再度與林男相約在其住處附近仁愛路三段談判，豈料雙方一言不和引爆衝突，盧男從車內拿出斧頭，追砍林男約100公尺至濟南路三段，林男逃跑期間不慎跌倒，遭盧男壓在身上揮砍，民眾見狀後紛紛報案。

警方表示，接獲打架糾紛報案趕抵現場時，發現林男雙腿及手部有3處刀傷，隨即通報救護車前來，將其包紮後送往醫院救治，所幸他的意識清楚，沒有生命危險，但仍需開刀治療。

警方指出，經調閱監視影像擴大追查後，於15分鐘在離案發地距離200公尺左右，將盧嫌駕駛的租賃車攔截，隨後將其壓制逮捕，查扣作案斧頭等證物，至於另名共犯行蹤正持續追查，警詢後，將盧嫌依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方查扣斧頭等證物。（記者陸運鋒翻攝）

