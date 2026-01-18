為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    不阻買房只求確認 豐原警「一句話」保住婦人120萬

    2026/01/18 09:22 記者張軒哲／台中報導
    豐原警方保住婦人貸款120萬。（民眾提供）

    豐原警方保住婦人貸款120萬。（民眾提供）

    詐騙事件層出不窮，台中市豐原區一名婦人日前到銀行提領貸款得來的鉅額現金，聲稱要幫子女在南部購屋，豐原警方到場後，以耐心關懷方式一句「於心不忍」突破婦人心防，成功攔阻一樁「假投資詐騙」，保住120萬元貸款款項，避免婦人陷入負債危機。

    豐原警分局豐原派出所警員洪祥傑、劉昱成於前天日下午接獲銀行行員通報指稱，有婦人堅持提領大筆現金，且資金來源為貸款，疑似遭詐，請求警方到場協助。警方趕抵後了解，53歲徐姓婦人欲提領120萬元，面對行員關懷詢問時表示，該筆款項係為幫在南部工作的子女購買房地產，卻僅模糊表示「在南部」，對於實際地點、建案名稱等細節卻支吾其詞。

    兩名警員語氣溫和地向徐婦表示：「如果這筆錢真的被騙走，我們看了也會很不忍心，能不能幫妳確認一次就好？」這番設身處地、充滿溫度的話語，逐漸卸下徐婦心防。

    警方檢視徐婦手機後發現，她先前透過社群平台Threads的貼文連結，加入一個標榜投資虛擬貨幣的群組，群內充斥「老師帶單」、「穩定獲利」等訊息，正是典型的「假投資真詐騙」手法。經警方與行員以實際新聞案例耐心說明，徐婦才驚覺差點將辛苦貸來的百萬元投入詐騙陷阱。

    豐原派出所所長黃登貴呼籲，切勿輕信「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術，凡涉及大額資金往來應多一分警覺、多方查證，如有任何疑問，應立即撥打110或165反詐騙專線尋求協助。

