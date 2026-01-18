為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    母生前控訴不孝不讓兒子分財產 法官判喪失繼承權

    2026/01/18 09:19 記者李立法／屏東報導
    張母生前控訴兒不孝，不讓兒子分財產，法官判張男喪失繼承權。（資料照）

    張母生前控訴兒不孝，不讓兒子分財產，法官判張男喪失繼承權。（資料照）

    張姓婦人癌逝前控訴兒子不孝，在她重病臥床時不來照顧她，只想要她的財產，張婦3名女兒依照母親遺願，提告訴請確認張子喪失繼承權，雖然張男否認不孝，並強調是3姊妹刻意挑撥他和母親的關係，但屏東地院檢視相關事證及證人說詞後，認為張家3姊妹訴求有理，應予准許，可上訴。

    張家3姊妹主張，張男在母親生病期間僅有探望沒有照顧，而且是為了要索討財產，母親生前多次向她們及其他親友表示要控告兒子惡意遺棄，並強調不願讓兒子繼承她的財產。

    張男則否認對母親不孝，表示為了工作，他遷徙至北部居住，若放假或工作空檔，就會回去探望母親，是3位姊妹刻意分化他和母親的關係。

    屏東地院調查相關事證並詢問張婦生前相關親友後，認為張男有金錢需求時便向母親索錢，然於母親生病住院需人照料時，張男付出的時間甚短、次數屈指可數，依一般社會觀念可認張男行為已構成虐待且情節重大，且母親生前表明不願讓張男繼承其財產，張男已喪失對於母親的繼承權，姊妹3人訴請確認繼承權不存在，實為有理，應予准許。

