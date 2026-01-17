1/17 今彩539頭獎開1注! 800萬獎落台北

1月17日開獎的第115000009期今彩539頭獎開出1注，獎落台北。（本報合成）

1月17日開獎的第115000009期今彩539頭獎開出1注，由台北市中山區林森北路96號1樓的「寶鴻彩券行」開出。

第115000015期今彩539中獎號碼為「02、10、11、24、37」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共230注中獎，每注可得2萬元；參獎共8377注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬1332注中獎，每注可得50元。

第115000015期39樂合彩中獎號碼為「02、10、11、24、37」，四合共12注中獎，每注可得21萬2500元；三合共311注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1563注中獎，每注可得1125元。

第115000015期3星彩中獎號碼為「862」，壹獎共46注中獎，每注可得5000元。

第115000015期4星彩中獎號碼為「2736」，壹獎共83注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

