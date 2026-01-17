為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    健身房業務與未成年小女友3度性行為 法官判男子5個月

    2026/01/17 20:55 記者廖雪茹／新竹報導
    健身房業務許姓男子與未成年女友3度發生性行為，法官判處許男有期徒刑5月。（記者廖雪茹攝）

    健身房業務許姓男子與未成年女友3度發生性行為，法官判處許男有期徒刑5月。（記者廖雪茹攝）

    從事健身房業務的許姓男子與國中女學生小芳（化名）交往，半年內3度發生性行為，直到少女身體不適才使案情曝光。新竹地方法院審理後，考量許男坦承犯行，並與被害人家屬達成調解，被害人父親表示不願追究，法官依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處許男有期徒刑5個月。

    判決書指出，許男於2023年8月至2024年1月間與小芳為男女朋友。許男明知小美為14歲以上未滿16歲之人，仍分別於2023年10月至11月間、12月間，以及2024年1月分手之前，在雙方住所發生3次性行為。小芳後來因為身體不適就醫，經院方察覺異狀依規通報，由新竹市政府警察局移送偵辦。

    許男於警詢、偵查及法院審理時均坦承犯行，並表示對自己的行為感到悔悟。法官審理認為，許男明知小美正值年少、對性自主權認知未趨成熟，仍與其發生性行為，妨害身心健全與人格發展，行為實屬不當。

    法官審酌許男犯罪後始終坦承犯行，態度尚佳，許男事後已與小美及其父親達成調解。小美父親於調解時明確表示不想追究，並向法院表達希望從輕處理。法官衡酌許男一切情狀，就其犯行依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，各量處有期徒刑3月，應執行有期徒刑5個月。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

