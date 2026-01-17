住青旅摸走癌翁黃金+20萬 賊爽買BMW、iPhone改住精品摩鐵

潘姓男子得手後馬上離開青年旅館，監視器拍下身影。（警方提供）

有毒品前科的33歲潘姓男子和老婆回花蓮娘家，不受岳父歡迎，獨自去住一晚不到千元的青年旅社，半夜趁隔壁房去洗澡門沒關，他竟摸到黃金4兩、現金20萬元，「簡直中大獎」，馬上帶著老婆包計程車回桃園，買了新款iPhone、二手BMW，開回花蓮，改住精品旅館，不過，才爽了19小時，就被埋伏的警察逮個正著！

出門旅遊竟帶了黃金及20萬現金在身上？桃園60多歲罹癌男子15日到花蓮散心，擔心黃金4兩及20萬元現金放在家裡不安全，全部帶出門玩，入住花蓮市青年旅館單人雅房，昨天（16日）凌晨3點多到公共浴室洗澡，房門半開沒有關好。

也住桃園的33歲潘姓男子和老婆回花蓮娘家，他有毒品前科，不受岳父歡迎，只能獨自跑去花蓮火車站附近投宿一晚不到千元的青年旅社。半夜3點多，潘男聽到隔壁房出去洗澡，順路摸進去，竟發現房內有黃金及現金，簡直「中大獎」！

潘男得手後，青年旅館不住了，馬上走人，打電話叫醒睡夢中的老婆，包計程車去接人後，計程車一路開往台北，中間換一輛車回到桃園，都用偷來的現金支付。

回桃園後，潘男不但買了最新的iPhone 17 pro給老婆當禮物，自己找朋友花30萬元買二手BMW，現金不夠，還變賣1兩黃金。夫妻倆高高興興開BMW回花蓮，投宿市區精品汽車旅館，但警方早就掌握2人動向，昨晚10點多摩鐵前攔截逮捕潘男，在車內起出黃金3兩、現金2萬元、嶄新手機及3包毒品安非他命等證物。

花蓮警分局偵查隊副隊長莊喬安今天說，男子洗完澡發現財物被竊，趕快報警，警方獲報後掌握涉案潘姓男子行蹤，調閱沿路監視器畫尺，發現他路上兩次換計程車，等他一回到花蓮，馬上以優勢警力圍捕攔截，從潘男偷錢到被警察逮捕只有19小時，過程還環島半圈來回。全案依涉嫌加重竊盜、贓物、洗錢防制法及毒品危害防制條例移送花蓮地檢署偵辦。

潘姓男子開BMW二手車回花蓮，在精品汽車旅館前被警方活逮。（警方提供）

