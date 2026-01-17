僅36處運作！屏東縣測速桿執法地圖上線

屏東縣測速桿執法地圖上線。（資料照，記者羅欣貞攝）

屏東縣政府警察局1月起定期於官網公布全縣固定式測速照相雷達主機設置點位，並同步建置「測速照相及各類科技執法地圖」，讓用路人行經高風險路段能及早提高警覺、依速限減速慢行；警察局強調，執法不是目的，讓大家平安回家才是核心。

全縣目前有109支固定式測速照相桿，警方考量執法資源最佳化，目前實際配置雷達主機者為36處，透過主機不定期輪替，結合事故與違規態樣分析，讓設備配置能與事故熱點對接，引導駕駛養成守法減速習慣，朝「事故減量」目標前進。

為使調整機制制度化，屏縣警局去年12月起定期召開執法設備研討會議，依各分局轄內最新事故數據與路段風險變化，動態檢討36處主機的設置位置；每3個月檢討調整，月底檢討、隔月初公布，同步更新地圖資訊，提供民眾清楚、即時的查詢管道，以透明換取信任，以提醒取代對立。

警察局說明，「測速照相及各類科技執法地圖」整合測速照相與各類科技執法點位資訊，民眾可於官網進入地圖頁面，依鄉鎮、市區、路名或位置查詢，也可搭配行前規劃路線，掌握行經路段風險提醒。

警局也提醒，除固定式設備外，針對特定事故熱點與時段風險，仍將搭配移動式測速等機動取締；用路人切勿心存僥倖，務必依速限行駛、遵守交通規則。

屏縣警察局長甘炎民表示，公開地圖不是要「罰得更多」，而是要「少出事故」，期待透過持續更新、精準配置與透明溝通，讓每一次提醒都成為守護。

屏東縣警局建置「測速照相及各類科技執法地圖」，本月上線。（取自屏東縣政府警察局官網）

