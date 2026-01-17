26歲騎士魂斷文心路「輔2」標誌尺寸不符 法院判中市府國賠165萬

王男騎車行經圖中左彎路段時，不慎打滑衝出撞上燈桿死亡。（記者許國楨攝）

26歲王姓機車騎士行經台中文心路彎道路段不幸喪命，父母質疑道路設施失當請求國賠，台中市政府交通局強調，標誌清楚、肇因在騎士，但法院實地勘查後認定，關鍵彎道設置的「輔2」大型方向引導標誌，尺寸不符規定屬公共設施管理疏失，判交通局須負賠償責任，合計賠償165萬6641元，可上訴。

事故發生於2023年10月6日下午，王男騎機車自市政北三路往市政北一路方向行駛，行經文心路二段時，車輛未及時因應前方左彎路線，疑因天雨路滑失控衝出車道，撞上路旁燈桿身亡。

痛失愛子的王男父母質疑，該路段為易肇事彎道，卻未依規定設置大型安全方向引導標誌「輔2」，且既有標誌不僅尺寸不足，還遭樹葉遮擋，加上車道縮減前毫無預告，才讓兒子來不及反應，釀成憾事，市府交通局因公共設施設置、管理及維護上有欠缺，依喪葬、扶養費及精神撫慰金，依法請求國家賠償逾434萬元。

對此，交通局反駁，主張現場標誌符合法規、反光清楚，足供辨識，並指王男疑有酒精反應，監視器亦拍下連續超車畫面，事故應歸責於超速、天雨及駕駛行為，否認設施管理有疏失。

法院勘驗後指出，交通局早已將該路段列為「易肇事彎道路段」，依規定為四車道路型，應設置長90公分、寬75公分的大型「輔2」標誌，但實際僅74乘60公分，明顯不符標準，認該標誌目的在於提前警示彎道、促使減速，影像顯示王男一路直行衝出，若標誌符合規格，確有機會提前察覺。

此外，法院認定王男抽血換算呼氣酒精濃度僅0.035毫克，遠低於刑責門檻，並無飲酒情事，但考量其時速約68公里、未注意雨天路況，仍須負擔過失責任，判交通局須賠償其父母共165萬餘元，全案仍可上訴。

