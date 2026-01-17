曳引車司機酒駕逆轉無罪！原因竟出在酒測值「回溯計算公式」

圖為苗栗地院。（資料照）

詹姓男子駕駛曳引車前往桃園市送貨，行經國道3號西湖服務區時與另輛車擦撞，警方發現酒測值0.11，偵辦時依交通部1988年的「回溯計算公式」，認定詹男開車瞬間酒測值高達0.5，以公共危險罪起訴。不過，苗栗地院法官審理後認為，該公式實驗樣本僅13人且年代久遠，不能排除個人體質差異因素，判決詹男無罪。

詹男於2024年耶誕節當天深夜11點，至隔天凌晨3點在台中市飲用藥酒，之後於26日早上8時許駕車上路送貨，詹男所駕駛車輛中午1點25分在西湖服務區與另輛車碰撞，警方到場後於中午2點14分，對詹男酒測得到0.11，之後依公共危險罪送辦。

詹男稱對檢方回溯計算方式有意見，法官檢視，該計算公式為交通部運輸研究所於1988年8月間針對「13名男大學生」實驗，樣本數過少，且需考量飲酒習慣、體重、體疲勞程度等因素，難以透過該公式推算詹男駕車時真實酒精呼氣濃度。

法官審酌詹男當時測試觀察紀錄表，詹男除有酒氣、進行平衡動作曾用手臂維持，同心圓測試中筆畫在合格範圍內，且該事故為一般常見交通事故，不論詹男是否飲酒均可能發生。

法官最後基於罪疑唯輕、有疑唯利被告原則判處詹男無罪，至於行政裁罰則由權責機關裁處。

