    首頁 > 社會

    嘉義縣慶祝119消防節表揚績優人員 縣長議長感謝大家守護鄉親安全

    2026/01/17 17:15 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣消防局歡慶119消防節。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣消防局歡慶119消防節。（嘉義縣政府提供）

    消防人員及義消執行救災、救護、宣導等工作，全年無休，嘉義縣消防局今天（17日）辦理「慶祝119消防節表揚典禮」，由縣長翁章梁主持，議長張明達、議員莊竣傑、江佩曄、詹琬蓁等人到場表達由衷感謝，獻上祝福。

    第三大隊分隊長蔡宗曇及防火宣導大隊大隊長趙麗娜分別獲全國消防、義消楷模鳳凰獎；大林分隊救護義消幹事陳思穎獲全國救護志工菁英獎；朴子分隊防宣義消幹事陳欣雅獲全國防火宣導志工菁英獎；消防局科長陳泰吉等14名人員獲消防楷模獎、義勇消防總隊第一大隊副總幹事陳耀達等91名人員分別獲義消楷模縣長、局長獎。

    翁章梁說，嘉義縣消防量能不斷提升，消防局也取得很好的訓練認證與成績，謝謝各位積極訓練，也感謝許多義消夥伴為嘉義縣努力。消防是中央非常重視的領域，除了火警救災勤務，台灣颱風地震頻繁，同時也面臨地緣因素的政治壓力，消防是這個社會的守門員，避免老百姓生命財產損失，謝謝大家守護這塊土地。

    張明達指出，消防員身負重任，要救護也救難，藉由消防節向所有弟兄致上感謝，謝謝縣長編列消防預算，也感謝正德防火捐贈指揮車，還有許多民間單位捐贈消防設備，設備對消防弟兄來說非常重要，能保障眾人的安全。

    消防局說，嘉縣積極汰換老舊消防車輛，將無線電全面數位化，同時引進無人機救援設備及購置先進救災救護器材。

    嘉義縣消防局歡慶119消防節。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣消防局歡慶119消防節。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣消防局消防節表揚全國防火宣導志工菁英獎陳欣雅。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣消防局消防節表揚全國防火宣導志工菁英獎陳欣雅。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣消防局消防節表揚全國消防楷模鳳凰獎蔡宗曇。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣消防局消防節表揚全國消防楷模鳳凰獎蔡宗曇。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣消防局消防節表揚全國義消楷模鳳凰獎趙麗娜。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣消防局消防節表揚全國義消楷模鳳凰獎趙麗娜。（嘉義縣政府提供）

