「汪汪隊」立大功！阿公捷運站上廁所4歲孫獨自搭車走失 女警幫找回

女警帶著走失的男童去找外公。（記者劉慶侯翻攝）

一名4歲男童因喜愛搭捷運，日前外公特別帶著他到捷運圓山站搭車。不料外公短暫如廁期間，男童卻自行前往月台並搭乘捷運往象山方向，途中遇熱心民眾於列車行經民權西路站時發現男童，並將他帶到詢問處，捷警獲報隨即趕赴現場，順利助男童與外公團聚。

捷運警察隊第一分隊警員葉玲君於民權西路站執行守望勤務時，接獲通報有男童走失，立即趕赴現場。經了解，男童因喜歡搭乘捷運，外公特地帶其出門體驗，行經圓山站時，外公前往如廁並叮囑男童在廁所外等候。

未料如廁後，外公卻不見外孫身影。原來男童自行前往圓山站月台搭乘往象山方向的捷運，熱心民眾於車廂內見男童獨自一人的身影，遂將他帶往民權西路站詢問處請求協助。

捷警接獲通報到場後見男童情緒緊張，先行安撫，並詢問喜愛的卡通為何，男童表示喜歡「汪汪隊」，捷警隨即播放相關影片，使男童情緒逐漸穩定，並同步進行身分確認及通報捷運公司站務人員協助廣播、聯繫沿線各站是否有家長正在尋找走失的孩童。

捷警經查詢，得知男童外公亦在圓山站焦急尋人，對方也因外孫走失受到驚嚇，臉色發白一直懊悔，捷警隨即帶男童再搭車前往圓山站順利與外公團聚。

捷運警察隊表示，民眾攜帶孩童搭乘捷運時，務必隨時留意孩童動向，以免走散或發生危險。建議可於隨身物品上放置聯絡資訊或配戴親屬聯絡名牌，如不慎與家人走失，可就近向捷運站務人員求助，或撥打110報案，捷警接獲通報將立即趕赴現場，以維護旅客的安全。

