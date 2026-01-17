ATM戴口罩AI辨識即時警示恐擾民？刑事局：阻詐成效明確不影響正常提款

台南市政府為打擊詐騙犯行，去年5月起在4間郵局導入ATM遮蔽（如戴口罩）辨識與即時語音提醒機制。圖為市長黃偉哲實際測試。（資料照，記者劉婉君攝）

面對部分銀行質疑ATM防詐試辦透過AI遮蔽（如戴口罩）辨識即時語音示警機制措施，恐有「擾民」疑慮，刑事警察局今天強調，根據試辦相關實證數據顯示，現行作為以「防制詐騙、保護民眾財產安全」為核心目的，未限制一般民眾正常金融交易，實際成效已獲金融機構與地方政府高度肯定。

刑事局表示，以中華郵政與台南市政府共同試辦成果為例，自去年5月起在4間郵局，導入ATM遮蔽（如戴口罩）辨識與即時語音提醒機制後，統計5月至9月期間，車手提領次數較前年同期大幅下降 42.2％。同時，因即時警示與嚇阻效果發揮，檢警調閱ATM影像次數亦同步下降，顯示不僅有效阻詐，亦未增加民眾或執法機關額外負擔。

另就各金融機構試辦情形觀察，多數措施均採取「即時提醒、即時宣導」溫和介入模式，並非限制交易。以某家銀行為例，針對全台55處高風險據點試行結果顯示，異常或可疑提款行為在裝設前（去年1月至5月）與裝設後（去年6月至10月）相比，已下降逾6成；同期警察機關調閱影像次數也由原本約200次下降至68次，防詐成效顯著。

可見，現行ATM防詐試辦措施為針對高風險行為精準介入，透過AI辨識與即時語音提醒，達到「先提醒、再阻詐」的預防效果，並未干擾一般民眾正常提款，「擾民」說法恐有誤會。

刑事局強調，根據試辦AI遮蔽（如戴口罩）辨識即時語音示警相關實證數據顯示，並未限制一般民眾正常金融交易，實際成效已獲金融機構與地方政府高度肯定。。（記者邱俊福攝）

