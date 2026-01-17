為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄男信用卡遭盜刷開車報案 被聞出酒味先吃3萬酒駕罰單

    2026/01/17 16:12 記者蔡清華／高雄報導
    男子到派出所報案，先被要求酒測吃酒駕罰單。示意圖，非新聞當事人。（資料照）

    男子到派出所報案，先被要求酒測吃酒駕罰單。示意圖，非新聞當事人。（資料照）

    高雄林姓男子信用卡遭盜刷，緊急開車到派出所報案，警員作筆錄時聞到濃濃酒味，開口問「剛剛是不是有喝？」，男子無防備回答「有」，立即被要求酒測後，酒測值達0.20MG/L，當場舉發裁處3萬元罰鍰，還被吊扣駕照2年，男子不服提行政訴訟被駁回。

    判決書指出，林姓男子去年1月底的下午，發現信用卡遭盜刷，載著女兒緊急駕車前往派出所報案，警員卻在對談過程中，聞到酒味突然詢問男子是否有飲酒，他回應有後，要求進行酒測並超標。男子認為，當時已沒有駕駛行為，因此認為警員違背正當法律程序，且處分也違反比例原則。

    高雄高等行政法院審理認為，警察實施酒測的對象不以攔停的汽車駕駛人為限，只要警方發現有事實足以證明駕駛人有酒後駕車的可能性，便得以對該駕駛人加以攔查酒測，因酒駕行為何時終了，是因法規規定舉發期間自何時起算，而非其違規行為終了後，警察就不能檢測舉發，汽車駕駛人不得無故拒絕。

    警員職務報告所記載車子就停在派出所前的警備車格，才向男子確認是否有駕車、飲酒；且報案程序結束後，男子便會再次駕車離開，警方為了維護社會大眾的安全，要求他接受酒測，過程並無違誤，裁定駁回其告訴，可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播