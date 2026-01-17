高雄男信用卡遭盜刷開車報案 被聞出酒味先吃3萬酒駕罰單

男子到派出所報案，先被要求酒測吃酒駕罰單。示意圖，非新聞當事人。（資料照）

高雄林姓男子信用卡遭盜刷，緊急開車到派出所報案，警員作筆錄時聞到濃濃酒味，開口問「剛剛是不是有喝？」，男子無防備回答「有」，立即被要求酒測後，酒測值達0.20MG/L，當場舉發裁處3萬元罰鍰，還被吊扣駕照2年，男子不服提行政訴訟被駁回。

判決書指出，林姓男子去年1月底的下午，發現信用卡遭盜刷，載著女兒緊急駕車前往派出所報案，警員卻在對談過程中，聞到酒味突然詢問男子是否有飲酒，他回應有後，要求進行酒測並超標。男子認為，當時已沒有駕駛行為，因此認為警員違背正當法律程序，且處分也違反比例原則。

高雄高等行政法院審理認為，警察實施酒測的對象不以攔停的汽車駕駛人為限，只要警方發現有事實足以證明駕駛人有酒後駕車的可能性，便得以對該駕駛人加以攔查酒測，因酒駕行為何時終了，是因法規規定舉發期間自何時起算，而非其違規行為終了後，警察就不能檢測舉發，汽車駕駛人不得無故拒絕。

警員職務報告所記載車子就停在派出所前的警備車格，才向男子確認是否有駕車、飲酒；且報案程序結束後，男子便會再次駕車離開，警方為了維護社會大眾的安全，要求他接受酒測，過程並無違誤，裁定駁回其告訴，可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

