台中更生年貨大街集結146攤位 鄭銘謙：支持更生朋友復歸社會

台灣更生保護會舉辦的台中「更生年貨大街」今天登場。（記者陳彩玲翻攝）

為深化社會對更生議題的理解與接納，台灣更生保護會今於台中舉辦「更生年貨大街」活動，現場共146攤位，其中124攤由更生人經營。法務部長鄭銘謙上午出席活動時說，希望社會大眾能給予肯定與支持，協助更生朋友復歸社會。

鄭銘謙說，更生年貨大街是支持更生朋友順利復歸社會的場域，其中包括3大關鍵力量，第一，家庭的愛與支持；其次是一份讓人重新與社會連結、找回自我價值的穩定工作；最後，是來自社會大眾的接納與肯定，唯有讓更生朋友在社會中「站得住腳、走得長遠」，才能共同打造更安全、更穩定的社會環境。

請繼續往下閱讀...

法務部一直以來結合更生保護會、各地檢察機關及矯正機關，建構緊密合作的支持網絡，推動更生保護工作，並透過創業貸款、職業技能培訓及家庭支持等多元措施，協助更生朋友培養自立能力。

此外，藉由舉辦更生年貨大街等活動，深化社會對更生議題的理解與接納，逐步建構更生朋友復歸社會的重要支撐力量，協助其穩定回歸社會生活。

今年更生年貨大街活動於台中展開，集結全國各地透過創業貸款或自行創業的更生朋友，開發的商品進行展售，包含食品、生活用品及節慶禮盒等，共設置攤位146攤，其中更生朋友攤商124攤、關懷宣導攤位22攤，期許透過市集增加更生朋友與社會大眾的互動機會，促進社會的理解與包容。

法務部長鄭銘謙出席「更生年貨大街」開幕。（記者陳彩玲翻攝）

現場有124攤更生人經營的攤位。（記者陳彩玲翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法