為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    黃牌重機騎上國5雪隧 15分鐘後遭國道警攔下

    2026/01/17 15:26 記者王峻祺／宜蘭報導
    31歲沈姓男子今天騎乘黃牌重機誤闖國道5號，約下午2點多從坪林交流道上切後，約15分鐘就被警方攔下。（自由時報讀者提供）

    31歲沈姓男子今天騎乘黃牌重機誤闖國道5號，約下午2點多從坪林交流道上切後，約15分鐘就被警方攔下。（自由時報讀者提供）

    31歲沈姓男子今天騎乘黃牌重機誤闖國道5號，約下午2點多從坪林交流道上國道後，一路往南進入雪山隧道，許多駕駛見狀紛紛錄下影像，並通報國道警方，沈男騎乘約15分鐘後，在雪隧宜蘭端南下出口遭攔阻，當場依違反「道路交通管理處罰條例」開罰。

    沈男騎乘重機在坪林交流道等候騎上國道時，就被許多駕駛目睹並拍下，隨即進入雪隧，也被熱心民眾紀錄通報，國警獲報後，派員前往攔阻，並於雪隧宜蘭端南下出口等候，騎士一出隧道就立刻被攔停。

    國道警方表示，沈男約2點05分從坪林交流道進入國5，隨即駛進雪隧，約2點20分被警方攔下，因該男誤闖未開放的國道，已依「道路交通管理處罰條例」開罰，可處3千元至6千元罰鍰。

    根據現行「道路交通管理處罰條例」第92條修正規定，台灣大型重型機車（指排氣量550cc以上的重機），可依交通部所公布之時段及路段行駛於高速公路。但目前交通部僅開放國道3甲，全線開放排氣量250c.c.以上大型重型機車行駛，其餘未開放，依法重機仍禁止行駛於其他高速公路。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播