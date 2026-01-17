警報狂鳴！中國附醫醫療大樓驚魂夜 病患、家屬急撤離

醫療大樓外滿滿撤離人潮。（民眾提供）

台中市北區中國附醫美德醫療大樓，昨（16）日晚間驚傳警報器突然狂鳴，尖銳的聲響瞬間在大樓內外回蕩，讓正在就診與住院的病患及家屬嚇得拔腿就跑，現場一度混亂，許多人在沒有確認狀況的情況下，選擇緊急疏散，場面猶如突遇地震。

當時，醫療大樓內的走廊與樓梯擠滿急著撤離的人潮，不少家屬一手拉著病患、一手抱著醫療袋，還有人拖著點滴架快速奔出，目擊者表示，連大樓前的美德街與對面中正公園的人行道也瞬間湧現人潮，路旁的車輛被迫停下，行人被迫改道，場面相當壯觀，現場有人緊張喊叫，也有人顧不得形象，一邊跑一邊尋找家人。

請繼續往下閱讀...

醫院緊急啟動應變程序，迅速通知各樓層人員並派員疏導，現場保全與護理人員也協助推輪椅、安撫病患情緒，約十多分鐘後，經確認警報疑設備故障所致，並未發生火警或其他危險，立即廣播解除警報，並逐步引導群眾回到醫療大樓內。

雖然最後證實是虛驚一場，但這次突發狀況仍讓不少病患與家屬心跳加速，事後有人表示「真的嚇到腿軟」，也有人稱讚醫院應變快速，才讓混亂能在短時間內控制，盼全面檢查警報系統，避免類似狀況再度發生。

經確認虛驚一場，民眾陸續回到醫療大樓內。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法