助警破解張文筆電加密？網質疑植後門、擁金鑰 華碩發聲澄清

台北市警察局刑事警察大隊大隊長盧俊宏日前說明偵查過程，北捷隨機殺人凶嫌張文拿平板到現場紀錄地形（紅框）。（資料照）

造成4死1傷的嫌犯張文，使用華碩 ROG 筆電規劃犯案計畫。事發後，警方將筆電交由華碩請求協助處理，有媒體報導指華碩成功破解全磁碟加密技術 BitLocker ，引發網友質疑華碩掌握萬用金鑰，甚至植入後門程式。對此，華碩聲明指出，張文筆電根本沒設定加密機制，相關說法為媒體誤解。

張文案爆發後，不少媒體引述警方說法，表示張文的筆電使用 BitLocker 加密；隨後又爆出警方無法破解張文電腦，詢問AI還得到「宇宙毀滅之前都無法破解」答案。最後求助華碩後，華碩公司找國外專家團隊來台，與警方比對軟體、硬體研究後發現方法，經過1、2天試驗，終於破解。

消息傳出後，不少媒體認為是華碩成功破解 BitLocker ，撰文報導後引發社群網路熱議，也引發上述質疑。

華碩昨（16）日發表聲明表示，關於外界媒體報導稱檢警要求並感謝華碩協助破解張文所使用之 ROG 筆電硬碟中的 BitLocker 一事，特此澄清：由檢警提供給華碩協助處理的涉案筆電硬碟，當時並未設定 Microsoft Windows 作業系統的 BitLocker 加密機制，可以一般本機帳號登入，並無任何加密設定。華碩僅依市刑大之要求，提供一台相同型號筆電，以協助警方在相同系統環境下進行資料讀取。媒體所稱「破解」或「繞過」BitLocker 的說法皆屬誤解，並非事實。

