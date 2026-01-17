為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    不爽從內勤被調到派出所 南市警認「侵害健康權」告分局長求償55萬

    2026/01/17 14:03 記者王捷／台南報導
    台南市一名內勤警員不滿被調到派出所外勤，稱舊疾復發侵害健康權，對分局長、組長求償55萬9910元，但台南地院認天冷也可能誘發，難認因果仍判敗訴。（記者王捷攝）

    台南市一名內勤警員不滿被調到派出所外勤，稱舊疾復發侵害健康權，對分局長、組長求償55萬9910元，但台南地院認天冷也可能誘發，難認因果仍判敗訴。（記者王捷攝）

    職務調整不能讓人人滿意，但有台南內勤警員不爽被調到派出所，以舊疾復發、健康權受侵害為由，對分局長與組長提告求償55萬多。台南地方法院認為，天冷也可能誘發疾病，很難認定與調職相關，判他敗訴。

    判決指出，警員1991年起在台南舊縣區的偏郊分局任職，2015年執勤時突發腦中風等心血管疾病，後改到勤務指揮中心辦行政，2021年2月再調行政組。

    在警界文化中，每個分局的勤務中心是好缺中的好缺，負責接派報案；而主要負責取締賭博、色情的行政組，在偏僻、單純的治安環境，工作負擔相對低，警員任職的偏郊分局派出所與舊市區比起來輕鬆許多，且部分罹癌的外勤官警也仍在外勤單位服務。

    然而，警員仍主張負荷沉重，曾向局長信箱申訴，但偏郊分局因派出所警力不足，甚至一間派所的警力剛好能負荷24小時運作，2023年2月，分局把警員從內勤派到派出所，他隔天就檢附診斷證明申訴遭駁回，結果3月初就因暫時性腦缺血到柳營奇美醫院急診，請求醫療費9910元與精神慰撫金55萬元，合計55萬9910元。

    分局抗辯，調動是人事評議委員會合議投票決議，非分局長或行政組組長個人決定，會議時也不知警員曾中風，且到任後無過勞或超時服勤，也沒有規定罹患心血管疾病就只能在內勤。

    法院認為，警員可正常上下班，偶爾還加班，醫院也鑑定，中風者復發風險較高，高血壓又天氣冷容易有波動，病症較難歸因於職務調動，因此判警員敗訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播