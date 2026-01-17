行政執行署人事新氣象 鍾志正升任副署長、李貴芬接任主秘

法務部行政執行署昨舉行高階主管及分署長交接暨聯合宣誓典禮，由法務部長鄭銘謙親自監交、監誓。（記者劉詠韻翻攝）

法務部行政執行署昨完成高階主管大換血，由法務部長鄭銘謙親自監交、監誓。本次人事異動涵蓋署法務部、地方分署五大核心職位，亦宣告行政執行體系進入「AI科技、公義執法」的新局。鄭銘謙並要求全力落實政府五打七安政策，期許透過數位轉型與跨機關合作，讓行政執行成為守護社會安定、展現司法溫度的關鍵防線。

本次人事異動，共有3名高階主管及2名分署長履新。高階主管部分，原主任秘書鍾志正升任副署長，新竹分署長李貴芬調升主任秘書，簡任行政執行官林靜怡調升法制及行政救濟組組長；分署長方面，原宜蘭分署長陳幸敏接任新竹分署長，原行政執行署綜合規劃組組長王金豐接任宜蘭分署長。

請繼續往下閱讀...

鄭銘謙致詞時表示，新任副署長鍾志正歷練完整、熟稔行政執行業務，行事穩健，將可協助署長帶領團隊持續精進；新任主任秘書李貴芬對署本部與分署業務均有深入了解，期能提升整體行政效能。至於分署長人事，王金豐曾多次擔任分署首長，熟悉第一線執行實務；陳幸敏在宜蘭分署期間積極導入AI科技提升執行效率，期許未來在新竹分署再創佳績。

鄭銘謙亦對行政執行體系提出五項期許，包括嚴守廉政分際、推動AI數位轉型、強化跨機關合作、貫徹政府「五打七安」政策，以及兼顧弱勢關懷、展現柔性司法精神，認為行政執行不僅是公權力的展現，也應兼顧人民權益與社會溫度。

此次典禮有法律事務司劉司長英秀、邢檢察總長泰釗、士林地檢署張檢察長云綺、新北地檢署郭檢察長永發等及執行機關同仁等約50人代表觀禮。

法務部行政執行署昨舉行高階主管及分署長交接暨聯合宣誓典禮，由法務部長鄭銘謙親自監交、監誓。（記者劉詠韻翻攝）

法務部行政執行署昨舉行高階主管及分署長交接暨聯合宣誓典禮，由法務部長鄭銘謙親自監交、監誓。（記者劉詠韻翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法