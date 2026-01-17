新北智能消防服務台助提早20秒出勤 預計今年完成全市分隊建置

「智能消防服務台」除節省文書作業時間，更可縮短20秒出勤時間。圖為消防人員使用智能服務台值班。（新北市消防局提供）

消防救災分秒必爭，新北市幅員遼闊，市府消防局利用科技推動「智能消防服務台」建置，除節省文書作業時間，更可縮短20秒出勤時間，把握黃金救援時間。消防局指出，智能消防服務台截至2025年完成40個分隊建置，今年目標再建置31個分隊，使全市分隊完成建置。

智能消防服務台運用AI技術，電子化值班台簿冊作業，使文書填寫從10分鐘縮短至3分鐘，系統也聯動到「智能備勤室」，可自動發送派遣令並同步聯動分隊廣播與警鈴，可自動啟動勤務燈、備勤室燈光、開啟車庫門，以自動化取代值班人員人工通報，讓隊員提早20秒出勤。

請繼續往下閱讀...

救災救護指揮中心科員周奕辰受訪指出，智能消防服務台建置為連續性計畫，自2021年起推動，逐步達到簿冊作業電子化、縮短出勤時間等目標；過往需要手寫的部分基本資料，改由系統直接帶入，使行政效能提升約70％。

周奕辰表示，新北市目前有75個分隊，智能服務台截至去年已完成40個分隊佈建，今年目標再建置31處，使扣除新建中、臨時廳舍的分隊都完成建置。

此外，裝設住宅用火災警報器，有助於火災發生時提早示警民眾，進而把握應變時間，消防局補充，市府透過宣導或補助低收、獨居長者等弱勢族群免費裝設等方式推廣住警器裝設，全市設置率已達97.7％，成功預警案例累計達785件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法