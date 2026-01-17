為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新北智能消防服務台助提早20秒出勤 預計今年完成全市分隊建置

    2026/01/17 13:24 記者黃子暘／新北報導
    「智能消防服務台」除節省文書作業時間，更可縮短20秒出勤時間。圖為消防人員使用智能服務台值班。（新北市消防局提供）

    「智能消防服務台」除節省文書作業時間，更可縮短20秒出勤時間。圖為消防人員使用智能服務台值班。（新北市消防局提供）

    消防救災分秒必爭，新北市幅員遼闊，市府消防局利用科技推動「智能消防服務台」建置，除節省文書作業時間，更可縮短20秒出勤時間，把握黃金救援時間。消防局指出，智能消防服務台截至2025年完成40個分隊建置，今年目標再建置31個分隊，使全市分隊完成建置。

    智能消防服務台運用AI技術，電子化值班台簿冊作業，使文書填寫從10分鐘縮短至3分鐘，系統也聯動到「智能備勤室」，可自動發送派遣令並同步聯動分隊廣播與警鈴，可自動啟動勤務燈、備勤室燈光、開啟車庫門，以自動化取代值班人員人工通報，讓隊員提早20秒出勤。

    救災救護指揮中心科員周奕辰受訪指出，智能消防服務台建置為連續性計畫，自2021年起推動，逐步達到簿冊作業電子化、縮短出勤時間等目標；過往需要手寫的部分基本資料，改由系統直接帶入，使行政效能提升約70％。

    周奕辰表示，新北市目前有75個分隊，智能服務台截至去年已完成40個分隊佈建，今年目標再建置31處，使扣除新建中、臨時廳舍的分隊都完成建置。

    此外，裝設住宅用火災警報器，有助於火災發生時提早示警民眾，進而把握應變時間，消防局補充，市府透過宣導或補助低收、獨居長者等弱勢族群免費裝設等方式推廣住警器裝設，全市設置率已達97.7％，成功預警案例累計達785件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播