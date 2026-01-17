不知悔改！南應大抓到「攝」狼 3個月躲女廁偷拍2次

王昱翔去年3個月內2次躲進台南應科大女廁，台南地方法院判3月得易科罰金不准緩刑。（資料照）

王昱翔去年6月在台南應用科技大學學生活動中心3樓女廁，持手機自隔間下方空隙偷拍如廁女子未遂，他去年3月也同樣在南應大偷拍被判3個月，這次又犯案，台南地方法院判3個月，但強調不宜緩刑。

去年6月，王男下午2時許進入女廁後，將手機伸向隔壁隔間下方，意圖攝錄對方如廁的性隱私影像。女生發現下方有手機後立即反應，王昱翔隨即逃離，南警永康分局循線查悉。

王昱翔不是第1次偷拍被抓，去年3月一樣在台南應用科技大學L棟7樓女廁，拿手機朝隔壁隔間拍攝他人如廁性影像，被害人當場發覺通報校方並報警，也是永康分局偵辦，他拿出身心科的就醫證明，南院去年9月判處3個月徒刑。

法院認定，這次王昱翔已著手實施無故攝錄他人性影像行為，但因無證據可認已確實錄得性影像，屬於未遂犯，依刑法無故攝錄他人性影像未遂罪論處，並依未遂規定減輕其刑。

量刑部分，法院指出王昱翔才21歲，卻無視隱私權，著手攝錄造成被害人心理恐懼不安，雖於偵查與審理中坦承犯行、態度尚可，但他去年3月11日才因無故攝錄他人性影像遭警查獲，仍再犯本案，惡性非輕，且到現在還沒與被害人和解或取得原諒，被害人也表明無調解意願。因此判刑3個月，如易科罰金以1000元折算1日。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

