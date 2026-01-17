獨家》收容人想吃便當遭施暴、強剪指甲 南監主任辯「教敬禮」改認罪

台南監獄。（資料照）

台南監獄葉姓主任管理員，被控三度揮拳毆打、腳踹收容人，甚至拿剪刀強剪對方雙手指甲；檢方調查發現，收容人僅是提交「想吃便當」報告單，慘遭施暴，可惡的是，主任管理員竟還辯稱揮拳是在教收容人向長官敬禮，一審法院勘驗監視錄影器，不採信葉男說詞，判1年徒刑。全案上訴二審，葉男改口認罪，且與被害人達成和解，近日改判10月徒刑，緩刑2年，需要公庫支付5萬元。

全案源自於2023年5月間，梁姓收容人於深夜10時許提交報告單，表示「想吃便當」，未料，此舉惹毛葉姓主任管理員，隔天上午8時37分，葉男命2名監所管理員、3名雜役，共5人將梁男帶到其主管辦公室，施暴近5分鐘，才將人送回舍房。

請繼續往下閱讀...

檢方起訴指出，主任管理員見梁男被帶到辦公室後，先是命其蹲在牆邊，隨即走上前用右手從上往下揮拳，並出腳踹向對方，梁男頭部遭受重擊失去重心，痛得用右手緊按額前，坐在地上神情痛苦，但葉男仍不罷手，二度朝收容人揮拳才離去。不久，葉男又第三度走近梁男，撿起先前被丟在地上的剪刀，抓住收容人手指，強行修剪雙手指甲後，才讓收容人離開。

後來，梁男至醫院驗傷，憤而向主任管理員提告，根據院方診斷證明書顯示，梁男被虐打後，頭皮及兩側臉部受有擦挫傷、左側大拇指、中指、無名指及小指、右側大拇指、無名指及小指有擦傷等傷害。

台南地院審理時，主任管理員管理員否認犯行，辯稱其快速向被害人揮拳動作，是在教導收容人如何向長官敬禮，至於腳踢動作是因為鞋底有石頭，但法官勘驗監視錄影器畫面後，不採信其說詞，認為「畫面呈現命若懸火的毆打行為」，被告仍編造荒誕理由，痛批態度倨傲、毫無悔意，依公務員假借職務上之權力、機會故意犯傷害罪，判1年徒刑。

主任管理員則不服提出上訴，稱自己任職公職認真負責，屢獲表揚及感謝。台南高等法院審理時，葉男改口坦承犯行，並與被害人達成和解，且履行完畢，並獲被害人同意給予緩刑機會，二審改判10月徒刑，緩刑2年，需要公庫支付5萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法